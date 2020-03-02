Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

с чего всё началось

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

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