Общество
Газета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось
Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.Коммерсантъвчера в 17:52
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