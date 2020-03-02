Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

В России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Piter.tv01:02

СМИ узнали о проблемах с внедрением бесплатного интернета в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:54

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России перенесли

News.ru01:20

Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается

Эхо Москвы00:32

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52
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Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Авто

Cоставлен топ-3 подержанных семиместных кроссоверов

Под капотом кроссовера установлен двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Ранее эксперты составили топ-5 среднеразмерных кроссоверов.
Профиль вчера в 08:51
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Экономика

«Ъ»: «Русский краб» заключил контракты на строительство 10 краболовов

Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот.
ТАСС 01:25
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию

По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
OvideO.ru вчера в 15:17
Общество

Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении материнского капитала за рождение первенца, соответствующий документ был опубликован 1 марта на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 11:38
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru вчера в 10:04
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:22
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

RT на русском вчера в 23:40
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Общество

Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
ТАСС 29 февраля в 09:41
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
РБК вчера в 21:12
Футбол

Кокорин забил первый гол за «Сочи» в чемпионате России

РБК вчера в 13:52
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости 29 февраля в 05:27
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Общество

В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу

В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
RuNews24.ru 29 февраля в 23:33
Общество

В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:11
Общество

Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире

В Китае заболели более 80-ти тысяч человек, зафиксировано 2912 смертей.
Эхо Москвы 01:31
Биатлон

В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято

Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Metaratings 29 февраля в 03:44
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Кино

Фильм «Человек-невидимка» возглавил американский прокат

Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера - фантастический триллер от Ли Уоннелла "Человек-невидимка".
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
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