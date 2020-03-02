Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

В Минкомсвязи пояснили сроки внедрения сайтов с бесплатным доступом

РБК07:18

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46

Бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается. Власть готова возместить бизнесу лишь 6 млрд рублей из 150

Фонтанка.Ру05:06

Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг

Эхо Москвы02:02

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52
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Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Lenta.ru 08:49
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
РИА Новости 07:51
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 08:58
Общество

Instagram-блогер Диденко пришла на шоу к Малахову после смерти мужа

На «Прямой эфир» к Андрею Малахову пришла Instagram-блогер Екатерина Диденко, которая на праздновании дня рождения потеряла мужа, и ее друзья.
ФедералПресс 01:46
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 28 февраля в 13:28
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Армия и оружие

«Талибан» объявил о возобновлении военных действий в Афганистане

ТАСС 09:04
Здоровье

Маммолог назвала причины развития рака молочной железы

iReactor 05:07
Спорт

Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА

Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
BFM.ru 08:53
Экономика

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
ТАСС 07:36
Кино

Фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале за операторскую работу

ToDay News Ufa 29 февраля в 15:32
Кино

«Француз» Андрея Смирнова стал лидером по числу номинаций кинопремии «Ника»

Картины "Француз" Андрея Смирнова, "Грех" Андрея Кончаловского, и "Дылда" Кантемира Балагова будут претендовать на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника", сообщили организаторы премии в понедельник.
Интерфакс 09:04
Общество

Песков: Путин не поручал возобновить расследование дела Листьева

Президент России Владимир Путин не поручал возобновить расследование убийства журналиста Владислава Листьева, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Суд присудил бывшему фигуранту «московского дела» Конону 100 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Даниила Конона за незаконное уголовное преследование.
Коммерсантъ 07:01
Происшествия

СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Российская газета 06:40
Происшествия

У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Газета.Ru 07:38
Футбол

«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико

Все про Спорт ру 06:24
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Экономика

ОЭСР дала прогноз по замедлению мировой экономики из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году, уменьшив его до 2,4% с 2,9%, говорится в докладе организации.
Взгляд.ру 06:35
Политика

Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Известия 04:50
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге упали на 2%

DP.RU 05:31
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Общество

Составлен рейтинг регионов по доле просроченных кредитов

Доля просроченных кредитов в Москве составила 4,16%. Санкт-Петербург находится на восьмом месте – 2,84% должников от общего числа заемщиков.
Городовой 00:32
Здоровье

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
RT на русском 04:13
Транспорт

Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу

ИА Крыминформ 06:23
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