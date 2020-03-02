Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается. Власть готова возместить бизнесу лишь 6 млрд рублей из 150

Фонтанка.Ру05:06

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

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Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг

Эхо Москвы02:02

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52
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Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

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Происшествия

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Газета.Ru 07:38
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Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

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Lenta.ru вчера в 19:41
Армия и оружие

В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу

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Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

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Армия и оружие

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Собравшиеся в Турции эксперты по туризму, как будто выпали из основной информационной повестки.
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Общество

Министр спорта Чувашии отправлен в отставку

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Богаратова Михаила Викторовича от исполнения обязанностей министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.
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Опубликовали первые фото новой модели смартфона Oppo Find X2

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Воздушный перехват на фоне живописных ландшафтов: истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя границы» над Камчаткой.
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CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
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Крупные российские телекоммуникационные операторы и провайдеры цифровых услуг — ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена.
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Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL

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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

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ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
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