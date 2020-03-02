Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

Бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается. Власть готова возместить бизнесу лишь 6 млрд рублей из 150

Фонтанка.Ру05:06

СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

РБК02:42

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг

Эхо Москвы02:02

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46
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Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Общество

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Ведомости 06:10
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Биатлон

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Газета.Ru 05:41
Происшествия

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
РИАМО вчера в 11:29
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Армия и оружие

Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:23
Происшествия

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
РИА Новости 05:23
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру

23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Gazeta.SPb 02:16
Общество

В Башкирии проверят школу, где учитель оскорблял ученицу

RuNews24.ru 06:13
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Piter.tv вчера в 23:35
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Общество

Чиновник в Иране скончался от коронавируса

За несколько дней в Иране от коронавируса умерли больше 30 человек, а заразились около 400 человек.
MOS.news 04:40
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия вчера в 20:36
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

МИД Украины подтвердил задержание экс-командира «Айдара» в Греции

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука на границе с Грецией по запросу России.
РБК 02:39
Шоу-бизнес

Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
ФАН 29 февраля в 23:35
Общество

«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге

"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
РИА Новости 03:38
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
Общество

Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева

Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
РИА Новости 03:09
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Шоу-бизнес

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

Бывшая гражданская супруга рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) у себя в Instagram рассказала, что он якобы похитил их общих детей - 10-летнего Марка и девятилетнего Платона.
Газета.Ru 05:15
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