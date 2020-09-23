«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
Минтруд России предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума
С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
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