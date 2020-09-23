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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд России предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
URA.Ru

В России придумали новый метод повышения МРОТ

URA.Ru18:55
РБК

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РБК20:36
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

ТАСС19:44
РИА Новости

«Ъ»: в России предложили пересмотреть расчет МРОТ и прожиточного минимума

РИА Новости21:27
Известия

В Минтруде признали устаревшей действующую модель расчета черты бедности

Известия19:45
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

Коммерсантъ17:54
РЕН ТВ

Отвязать от корзины: в России предложили новый метод повышения МРОТ

РЕН ТВ17:29

Путин предложил ООН привить своих сотрудников российской вакциной

Во время своего видеообращения в рамках юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в видеоформате, президент РФ предложил руководству ООН бесплатную партию российской вакцины «Спутник V», которой можно было бы привить сотрудников организации, работающих в опасных регионах.
Путин предложил ООН привить своих сотрудников российской вакциной
Хакасия-Информвчера в 21:25

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Microsoft выкупила игровую компанию ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПотоквчера в 17:06
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Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.
Известия21:50
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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