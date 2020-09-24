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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: в России предложили изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд России представил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
RT на русском

СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

RT на русском22:00
РИА Новости

«Ъ»: в России предложили пересмотреть расчет МРОТ и прожиточного минимума

РИА Новости21:27
Известия

В Минтруде признали устаревшей действующую модель расчета черты бедности

Известия19:45
РБК

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РБК20:36
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

ТАСС19:44
РЕН ТВ

МРОТ предложили рассчитывать по медианной зарплате в России

РЕН ТВ22:00
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

Коммерсантъ17:54

Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.
Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19
RT на русском00:56

Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51
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Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

Пока в Белоруссии идет своей чередой политический кризис и продолжают осложняться отношения между ней и странами НАТО, белорусским военным посчастливилось одержать победу и без боя «пленить» восемь военных самолетов НАТО.
Вечерний курьер22 сентября в 08:59
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Назван эффективный способ сэкономить на покупке валюты

Конвертация валюты на Мосбирже в системе электронных лотовых торгов поможет россиянам немного сэкономить на покупке валюты, заявил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин в интервью агентству «Прайм».
ФАН23:24