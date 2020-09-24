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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: в России предложили изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд России представил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
RT на русском

СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

RT на русском22:00
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

Коммерсантъ17:54
РЕН ТВ

МРОТ предложили рассчитывать по медианной зарплате в России

РЕН ТВ22:00
РБК

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РБК20:36
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

ТАСС19:44
Известия

В Минтруде признали устаревшей действующую модель расчета черты бедности

Известия19:45
РИА Новости

«Ъ»: Минтруд предложил пересмотреть расчет прожиточного минимума и МРОТ

РИА Новости21:27

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
РИА Новости22:18
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США готовят ответ гиперзвуковому оружию России в космосе

Китай и Россия являются бесспорными лидерами в области гиперзвукового оружия, поэтому быстрое развертывание необходимых ресурсов для создания новых систем безопасности США является жизненно важным для американцев.
ПолитРоссия22 сентября в 11:02
23

Эдриан Броди заговорил по-русски после испытания российской вакцины

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Instagram, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, после чего сделал запись на кириллице, чем рассмешил российских пользователей.
Известиявчера в 16:19
13

США ввели санкции против 8 россиян

США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американский минфин.
Газета.Ruвчера в 10:44
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Прожиточный минимум для пенсионеров в Кузбассе увеличился на 3%

Алексей Гришин, министр труда и занятости населения в Кемеровской области, на 11-ом заседании регионального парламента рассказал о том, что было принято решение увеличить прожиточный минимум для пенсионеров.
Avoka.do22:46
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,3K