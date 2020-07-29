«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
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Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Перспектива появления алкозамков в российских автомобилях не за горами
До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».
Коммерсантъ18:38
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