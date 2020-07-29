«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.