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«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Перспектива появления алкозамков в российских автомобилях не за горами

До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».
Коммерсантъ18:38
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о планах массовой установки алкозамков на машины в России

РБК02:28
URA.Ru

Найден способ, как отучить россиян садиться за руль в пьяном виде

URA.Ru19:27
Эхо Москвы

В Минпромторге разрабатывают концепцию применения устройств, блокирующих двигатель автомобиля, если водитель пьян

Эхо Москвы02:03
ТАСС

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового использования алкозамков

ТАСС00:59
Коммерсантъ

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Коммерсантъ01:59
Вести.Ru

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Вести.Ru20:20
РИА Новости

Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей

РИА Новости02:54

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