В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.

с чего всё началось

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств. Об этом 7 февраля пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

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