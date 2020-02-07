Политика

ИзвестияИзвестияВ правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств. Об этом 7 февраля пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъвчера в 17:47

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В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Известиявчера в 23:15

В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства

РИА Новостивчера в 22:24

Власти упростят получение гражданства РФ для всех иностранцев

URA.Ruвчера в 18:50

«Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Газета.Ruвчера в 20:26

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАССвчера в 20:00

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБКвчера в 21:23

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

Коммерсантъвчера в 17:47
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Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения

Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 6 февраля, день рождения у ее мужа.
Летидор вчера в 07:00
Политика

Депутат бундестага Эрнст заявил, что США нет дела до Украины

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что аргументация США о защите украинских интересов по «Северному потоку — 2» не имеет отношения к истинным целям Вашингтона.
ФАН вчера в 21:39
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Происшествия

СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с пенсионеркой, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске.
ТАСС 04 февраля в 16:25
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 21:20
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Здоровье

В Екатеринбурге создают карантинную зону для прибывших из Китая

Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
66.ru вчера в 23:47
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 05 февраля в 07:43
Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Автоновости дня вчера в 08:50
Политика

Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 23:06
Космос

Новый малый спутник представят Роскосмосу на следующей неделе

Проект нового спутника зондирования Земли «Аист-3» представят Роскосмосу разработчики, 6 февраля сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 10:08
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
ТАСС вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru вчера в 06:41
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета вчера в 12:30
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Российская газета 05 февраля в 08:25
Общество

Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев

Речь идет об иске банков «Открытие» и «Траст» к Минцу и всем трем его сыновьям – Игорю, Дмитрию и Александру.
Ведомости вчера в 09:14
Спорт

Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Вести.Ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Митя Фомин опубликовал фото в стиле ню

Продемонстрировать подписчикам изменения в фигуре артист решил, опубликовав откровенное фото.
StarHit.ru вчера в 15:30
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия

Суд оставил под стражей алтайского депутата Андрея Волкова

Алтайский краевой суд оставил в силе решение Центрального районного суда, который ранее приговорил депутата краевого Заксобрания Андрея Волкова к пяти годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей за растрату и хищение.
Толк вчера в 22:04
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Авто

Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.
АвтоВзгляд вчера в 04:37
Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург 05 февраля в 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
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