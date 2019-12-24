Общество
РИА НовостиПравительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
В кабмине подтверждают подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства.
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с чего всё началось
Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.Коммерсантъвчера в 15:28
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Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
Армия и оружие
В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики
Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять потенциал Вооружённых сил Латвии, Литвы и Эстонии.
Армия и оружие
Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб
Армия Сирии вошла в город Джарджаназ в провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
Происшествия
Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет
Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе
Музыка
Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»
Армия и оружие
Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»
ЗРК С-350 «Витязь» создан для обороны наземных сил от массированных ударов с воздуха.
Экономика
Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Общество
МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Космос
Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба
Авто
В России отзывают почти 80 тысяч Renault Kaptur
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Футбол
Тамез, которым интересовался «Спартак», покинет «Ниццу» в январе
Летом этого года Тамез был близок к переходу в "Спартак", но решил отказать "красно-белым".
Политика
Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными.
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Игры
На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima
Накануне Sony Santa Monica подарила геймерам DLC для God of War, а теперь новогодним подарком поделилась и Sucker Punch: до конца января студия бесплатно раздает динамическую тему Ghost of Tsushima.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.