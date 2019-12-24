Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

В кабмине подтверждают подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства.
Читать в источнике
Комментировать174
с чего всё началось

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.
Коммерсантъвчера в 15:28

Подробнее о событии

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

RT на русскомвчера в 20:50

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Интерфаксвчера в 23:47

«Ъ»: в России в 2020 году введут новые правила экзамена на получение водительских прав

ТАССвчера в 22:53

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

РИА Новости01:57

СМИ узнали об изменении правил экзамена на водительские права с января

Известиявчера в 20:20

Масштабная реформа подготовки водителей начнется в 2020 году

Коммерсантъвчера в 20:41

СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе

РБКвчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
РБК вчера в 15:07
Армия и оружие

В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики

Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять потенциал Вооружённых сил Латвии, Литвы и Эстонии.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб

Армия Сирии вошла в город Джарджаназ в провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 15:05
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

РБК 22 декабря в 07:28
Происшествия

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

LiveSport.ru вчера в 16:28
Музыка

Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»

Культуромания 00:38
Армия и оружие

Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»

ЗРК С-350 «Витязь» создан для обороны наземных сил от массированных ударов с воздуха.
ТК Звезда вчера в 02:52
Экономика

Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Аргументы и Факты 01:08
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Мой Брянск вчера в 12:21
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза вчера в 13:58
Политика

Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Российская газета вчера в 21:56
Космос

Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба

Ferra 22 декабря в 03:24
Авто

В России отзывают почти 80 тысяч Renault Kaptur

За рулем Кубань вчера в 05:01
Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Вести.Ru вчера в 03:15
Политика

Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
RT на русском вчера в 17:06
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН вчера в 16:18
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК вчера в 17:23
Футбол

Тамез, которым интересовался «Спартак», покинет «Ниццу» в январе

Летом этого года Тамез был близок к переходу в "Спартак", но решил отказать "красно-белым".
Soccer.ru вчера в 23:56
Политика

Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными.
News.ru 00:37
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Игры

На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima

Накануне Sony Santa Monica подарила геймерам DLC для God of War, а теперь новогодним подарком поделилась и Sucker Punch: до конца января студия бесплатно раздает динамическую тему Ghost of Tsushima.
Gmbox.ru 02:08
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное