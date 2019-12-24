Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

с чего всё началось

В кабмине подтверждают подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства.

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