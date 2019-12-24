Общество
Газета.Ru«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
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с чего всё началось
ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам.Коммерсантъ15:28
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Политика
Эксперт оценил поправки об условиях снятия санкций США с России
Согласно документу, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться против России за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.
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Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк
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Единоборства
Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле
По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Политика
Названа степень готовности «Северного потока-2»
Степень готовности газопровода «Северный поток-2» составляет 93,5 процента.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Политика
Путин призвал решать демографическую проблему с помощью улиток
В воскресенье президент РФ был с рабочим визитом в Адыгее, где он встречался с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина пропустил 7 шайб от «Бостона» в матче НХЛ
Встреча прошла в Бостоне на арене "Ти-Ди-Гарден" и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:3.
Общество
В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу
"Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Происшествия
На Камчатке муж задушил жену через 10 дней после свадьбы
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Футбол
Игрок «Зальцбурга» перенес в октябре инсульт на тренировке
Защитник "Зальцбурга" Патрик Фаркаш рассказал о том, что перенес инсульт на тренировке в октябре, сообщает ESPN.
Футбол
Игрок «КАМАЗа» Караев поедет на первый зимний сбор с ЦСКА
Нападающий "КАМАЗа" Давид Караев проведет первый зимний сбор в расположении московского ЦСКА, сообщает Sport24.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Экономика
Подсчитан средний перевод гастарбайтера на родину
Средняя сумма, которую отправляют российские трудовые мигранты на родину через платежные системы, составила по итогам трех кварталов 2019 года 422 доллара.
Экономика
ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года
По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Политика
США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.
Автоспорт
В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером
Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер останется в команде на следующие четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба Ferrari.
Наука
Медики нашли ранее неизвестную причину болезни Шарко-Мари-Тута
Исследователи из лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова» нашли мутацию, которая связана с возникновением болезни Шарко-Мари-Тута.
Общество
Правительство потратит на «русификацию» SuperJet еще 15 млрд рублей
Минпромторг направит дополнительные 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который должен будет состоять из российских деталей, сообщает РБК.