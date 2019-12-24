Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
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с чего всё началось

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

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