Экономика

Мой БрянскМой Брянск«Ъ»: в России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Эксперты напоминают, что данное снижение продаж фиксируется впервые с 2015 года. Тогда рынок снизился на 9% до 2,27 трлн рублей. Через год он вырос на 1%, ещё через год — на 3%. В 2018 году рынок оставался на прежнем уровне.
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъ09 января в 17:36

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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

РБК10 января в 05:31

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru10 января в 01:19

«Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

ТАСС10 января в 03:48

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфакс10 января в 03:38

Россияне впервые с 2015 года стали меньше покупать одежду и обувь

Телеканал 360°10 января в 03:37

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

РИА Новости10 января в 03:51

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъ09 января в 17:36
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