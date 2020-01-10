Экономика
Мой Брянск«Ъ»: в России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
Эксперты напоминают, что данное снижение продаж фиксируется впервые с 2015 года. Тогда рынок снизился на 9% до 2,27 трлн рублей. Через год он вырос на 1%, ещё через год — на 3%. В 2018 году рынок оставался на прежнем уровне.
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с чего всё началось
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.Коммерсантъ09 января в 17:36
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