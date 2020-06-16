Экономика

REGNUMREGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъвчера в 18:30

Подробнее о событии

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфакс03:28

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ruвчера в 21:57

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАСС03:19

Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Российская газетавчера в 22:45

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБК03:11

Россияне начали экономить на еде и повседневных товарах

Телеканал 360°вчера в 21:16

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъвчера в 18:30
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Вести.Ru 08:30
Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс вчера в 01:40
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Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
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Киберспорт

В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере

REGNUM вчера в 13:30
Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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Религия

Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

REGNUM 10:11
Футбол

Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

RT на русском 09:02
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Политика

Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поводу голосования по поправкам к Конституции страны.
REGNUM 14 июня в 09:20
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Происшествия

Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека.
REGNUM 09:15
15
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Футбол

Мертенс в свое время отказал «Зениту» из-за холода

Певец и друг нападающего «Наполи» Дриса Мертенса Андреа Саннино рассказал, что форвард ранее мог оказаться в «Зените».
Спорт-Экспресс 09:23
Шоу-бизнес

Адвокат Добровинский: Ефремов может получить 5-6 лет условно за ДТП

iReactor 10:27
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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Происшествия

Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 18:10
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Общество

Перечислены регионы России с самой мощной волной жары

Самая сильная волна жары ждет жителей Новгородской и Псковской областе.
Профиль 08:53
1
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
1,1K
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
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Фигурное катание

Роднина прокомментировала получение Плющенко статуса тренера

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, поскольку в сборную попала спортсменка, которую он тренирует, это стандартный процесс, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
РИА Новости 08:19
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Происшествия

Пьяная воспитательница уснула в детской кроватке в Екатеринбурге

7 новостей вчера в 13:42
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Авто

Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели

32CARS.ru вчера в 04:18
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Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Общество

В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками

В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
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Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
6,1K
Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
15
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
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Политика

«Единая Россия» объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020

"Единая Россия" выдвинет на губернаторских выборах 2020 года кандидатуры Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ), сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 10:18
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