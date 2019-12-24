Общество
RT на русском«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
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с чего всё началось
ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам.Коммерсантъвчера в 15:28
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Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Здоровье
Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации
Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.
Армия и оружие
В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период с 2022 по 2027 год в распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок.
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Футбол
Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизма
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В России продается не только на вещевых рынках – В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Здоровье
В Горно-Алтайске открыли Центр амбулаторной онкологической помощи
На базе поликлиники Республиканской больницы начал функционировать Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП).
Происшествия
Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя
В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Космос
Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»
В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
В ходе учений по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России, которые состоялись в понедельник, 23 декабря, было проработано несколько сценариев.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Единоборства
Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.
Энергетика
Новак: Россия опередила США в доле поставок СПГ в Европу
США за два года нарастили объем поставок газа с 4-5 миллионов тонн до 9 миллионов, подчеркнул министр энергетики.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Общество
Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС
На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Кино
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Происшествия
Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов
Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
В Татарстане силовики проводили тренировки на школьниках
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