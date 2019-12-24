Общество

RT на русскомRT на русском«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
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с чего всё началось

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам.
Коммерсантъвчера в 15:28

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Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Интерфаксвчера в 23:47

«Ъ»: в России в 2020 году введут новые правила экзамена на получение водительских прав

ТАССвчера в 22:53

СМИ узнали об изменении правил экзамена на водительские права с января

Известиявчера в 20:20

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

RT на русскомвчера в 20:50

«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права

РИА Новостивчера в 19:51

Масштабная реформа подготовки водителей начнется в 2020 году

Коммерсантъвчера в 20:41

СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе

РБКвчера в 17:14
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Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Российская газета вчера в 11:52
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
РИА Новости 00:25
Здоровье

Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации

Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.
Vademecum вчера в 07:47
Армия и оружие

В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период с 2022 по 2027 год в распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок.
RT на русском 22 декабря в 13:14
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Футбол

Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизма

Все про Спорт ру вчера в 03:57
Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

В России продается не только на вещевых рынках – В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Газета.Ru 00:20
Здоровье

В Горно-Алтайске открыли Центр амбулаторной онкологической помощи

На базе поликлиники Республиканской больницы начал функционировать Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП).
Звезда Алтая вчера в 04:45
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 15:33
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru вчера в 10:52
Космос

Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»

В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
РИА Новости 00:13
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

В ходе учений по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России, которые состоялись в понедельник, 23 декабря, было проработано несколько сценариев.
РБК вчера в 10:52
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости вчера в 11:00
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Единоборства

Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года

Allboxing.ru вчера в 05:17
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.
РБК вчера в 22:01
Энергетика

Новак: Россия опередила США в доле поставок СПГ в Европу

США за два года нарастили объем поставок газа с 4-5 миллионов тонн до 9 миллионов, подчеркнул министр энергетики.
RuNews24.ru вчера в 12:41
Спорт

Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Нева Спорт 22 декабря в 04:56
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 13:58
Общество

Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС

На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Век вчера в 08:32
Кино

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
РБК вчера в 12:54
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости вчера в 08:54
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Общество

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

РБК вчера в 22:18
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество

В Татарстане силовики проводили тренировки на школьниках

Misanec.ru 22 декабря в 18:58
Авто

Renault отзывает более почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur

NewInform вчера в 20:43
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