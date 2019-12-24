ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.

Происшествия В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57 Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.

Здоровье Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.

Общество Галина Волчек попала в реанимацию Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.

Общество Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах В России продается не только на вещевых рынках – В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.

Происшествия Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Политика Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.

Космос Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии» В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» В ходе учений по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России, которые состоялись в понедельник, 23 декабря, было проработано несколько сценариев.

Политика Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Политика Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.

Общество Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Кино «Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы» Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Политика Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».

Происшествия Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.