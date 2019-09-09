О розничном проекте Alianta Group стало известно из профиля компании на портале Headhunter. В конце августа там появились вакансии на позиции управляющих винотек — в Москве около метро «Кутузовская» и в Санкт-Петербурге на «Площади Восстания».

с чего всё началось

Винный импортер намерен открыть магазин в Петербурге у станции метро "Площадь Восстания". Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на информацию компании Headhunter. На сайте компании по поиску работу в конце августа появилась вакансия управляющего винотекой в Санкт-Петербурге.

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