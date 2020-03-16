Въезд в страну разрешен лишь гражданам Германии, обладателям вида на жительство и работникам, живущим в приграничных районах. В тот же день стало известно о совместном решении властей Испании и Португалии о закрытии общих границ.

с чего всё началось

Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, об этом могут объявить 18 марта. Дата вступления решения в силу не уточняется.

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