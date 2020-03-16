Коронавирус
Мой Брянск«Ъ»: власти России могут закрыть границы
Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, об этом могут объявить 18 марта. Дата вступления решения в силу не уточняется.
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с чего всё началось
Въезд в страну разрешен лишь гражданам Германии, обладателям вида на жительство и работникам, живущим в приграничных районах. В тот же день стало известно о совместном решении властей Испании и Португалии о закрытии общих границ.Коммерсантъ12:11
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Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Политика
Франция вводит ограничения на перемещения по стране из-за коронавируса
Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что со вторника, 17 марта, власти вводят ограничения на перемещения по территории страны из-за коронавируса.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Происшествия
Архангельского каннибала приговорили к пожизненному заключению
Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма.
Общество
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Финансы
Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов
Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Общество
В Киеве подтвердили два случая заражения коронавирусом
Два первых случая коронавируса лабораторно подтвердились в Киеве, сообщил в понедельник минздрав Украины.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Общество
В Петербурге открыли бесплатные пункты проверки на коронавирус
Комитет по здравоохранению города опубликовал список пунктов, в которых все желающие могут сдать биоматериал для проверки на коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Происшествия
В Самарской области выявили троих пациентов с коронавирусом
В Самарской области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе губернатора.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбол
УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров
Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
Общество
ВОЗ дала инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Футбол
СМИ: «Реал» готов продать Бэйла
Нынешнее соглашение 30-летнего валлийца с «Реалом» рассчитано до 2022 года.
Шоу-бизнес
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Происшествия
Житель Тульской области разделся после попытки попасть в кабину пилота
Житель Тульской области разделся после неудачной попытки попасть в кабину пилота в самолете, летевшем в Москву из Иордании, в "Домодедово" на него завели дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТР МВД России по ЦФО.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Здоровье
Собраны рекомендации гражданам старше 60 лет по защите от коронавируса
В Минздраве РФ подготовили памятку с советами по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет.
Кино
Опубликован трейлер сериала «Супергерл»
На YouTube опубликовали новый трейлер фэнтези-сериала "Старгерл", основанного на комиксах DC.