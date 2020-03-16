Коронавирус
Накануне.Ru«Ъ»: власти рассматривают возможность закрытия границ России
Руководство России рассматривают возможность полного закрытия границ страны. Соответствующее решение может быть официально принято уже 18 марта. Дата вступления его в силу неизвестна, сообщает "Коммерсант".
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с чего всё началось
Въезд в страну разрешен лишь гражданам Германии, обладателям вида на жительство и работникам, живущим в приграничных районах. В тот же день стало известно о совместном решении властей Испании и Португалии о закрытии общих границ.Коммерсантъ12:11
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Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Общество
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Общество
Часть столичных вузов переходят на дистанционное обучение
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса.
Транспорт
РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном
Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Футбол
Аршавин: «Малком ещё не до конца вписан в игру „Зенита“»
Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением об игре бразильского нападающего петербургского клуба Малкома.
Авто
Новый VW ID.1 готовит компания «Volkswagen»
Еще в конце 2019 года немецкий концерн объявил о намерениях выпустить 75 электрических авто и 60 машин на гибридной тяге к 2029 году.
Политика
Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
На Украине «слуг народа» отлавливают для проверки температуры
Киев, 16 марта 2020, 20:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на вечер 16 марта пригласил к себе в офис парламентскую фракцию «Слуга народа» для проведения заседания.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Игры
«Артём, главное — не ешь жёлтый снег»: Metro 2033 исполнилось 10 лет
Ровно 10 лет назад, 16 марта 2010 года, в продажу для PC (Steam) и Xbox 360 на территории Соединённых штатов Америки поступила Metro 2033 — первая часть теперь уже культовой серии шутеров от украинской студии 4A Games.
Происшествия
В Петербурге совершили вооруженный налет на банк
Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Киберспорт
Virtus.pro, Team Secret и Nigma выступят на благотворительном турнире WeSave! Charity Play
Участие в чемпионате подтвердили 14 команд, среди которых Virtus.pro, Team Liquid, Nigma, Team Secret, TNC Predator и другие.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Политика
МИД Китая: Коронавирус могли занести в Ухань военные США
Коронавирус под кодом COVID-19 скорее всего завезли в китайский город Ухань провинции Хубэй, откуда стартовала вирусная вспышка, военные США, предполагает официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили вторую дочь
В начале февраля Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями во второй раз.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 100
Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100.
Здоровье
Екатеринбургский производитель медицинских масок объяснил их дефицит
В Екатеринбурге сохраняется дефицит медицинских масок.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Финансы
Белорусский и российский рубль падают по отношению к доллару и евро
Ослабление национальных валют происходит на фоне дешевеющей нефти Курс российского рубля на Московской бирже упал на 3,3% к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.
Общество
В России школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса
Меры по возможному продлению школьных каникул будут рассмотрены, но пока неизвестно, как долго детям придется сидеть дома.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Финансы
Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Общество
В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом
В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
Кино
Церемония вручения «Золотой малины» отменена
Самая известная "антипремия" Голливуда за неудачные киноработы не будет вручена вечером 14 марта по причине коронавируса Обычно премия "Золотая малина" (на английском - Razzie) вручается за день до оскаровской церемонии.
Здоровье
Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.