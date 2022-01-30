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«Ъ»: в январе жилье в новостройках крупнейших городов России подорожало на два процента

В январе 2022 года жилье в новостройках крупнейших городов России подорожало на два процента — средняя стоимость первичной недвижимости по итогам первого месяца года составила 118,4 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru
Покупательский спрос на жилье остается стабильным, а естественными барьерами для девелоперов выступают только увеличение объема предложения и стагнация доходов населения.
Коммерсантъ
«Рост ставок по ипотеке, постепенное сворачивание специальных программ по дополнительному субсидированию ставок банками и застройщиками стимулировали многих покупать как можно быстрее, пока "все" не подорожало»,— рассуждает он.
Коммерсантъ
В Москве новостройки подорожали в среднем на 1% до 305 500 руб. за «квадрат».
Ведомости

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«Ъ»: в январе жилье в новостройках крупнейших городов России подорожало на два процента
Lenta.ru07:59
Новостройки нарастили бюджет
Коммерсантъ04:54
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