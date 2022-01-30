В январе 2022 года жилье в новостройках крупнейших городов России подорожало на два процента — средняя стоимость первичной недвижимости по итогам первого месяца года составила 118,4 тысячи рублей за квадратный метр.
«Рост ставок по ипотеке, постепенное сворачивание специальных программ по дополнительному субсидированию ставок банками и застройщиками стимулировали многих покупать как можно быстрее, пока "все" не подорожало»,— рассуждает он.
Министерство иностранных дел Украины считает нарушением суверенитета своей страны поручение президента РФ рассмотреть вопрос предоставления российским гражданам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги, заявила пресс-служба украинского МИД.
Перевод всех российских школ на удаленку из-за коронавируса не планируется, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что форма обучения при обострившейся эпидемиологической ситуации — самостоятельный выбор регионов.
НАЭК "Энергоатом" в воскресенье подключила к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС и таким образом впервые за всю историю атомной энергетики Украины работают все 15 энергоблоков одновременно.