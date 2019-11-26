Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом. Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи "Роснефти" госпакета "Башнефти". Исторически ЛУКОЙЛ и "Башнефть" были тесно связаны трейдингом.
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с чего всё началось

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Коммерсантъвчера в 17:43

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 21:26

Выяснились возможные новые владельцы Антипинского НПЗ

URA.Ruвчера в 19:51

«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»

Интерфакс02:10

«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ

Forbes01:05

«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ

Znak.com00:20

В структуре собственников Антипинского НПЗ произошли изменения

Эхо Москвы02:29
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Интернет

В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям настроить автоматическое удаление сообщений через определенный период времени.
ТАСС 02:42
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WADA поставило под угрозу проведение Универсиады в Екатеринбурге

В случае наихудшего сценария развития событий Екатеринбург может быть лишен права проведения Летней Универсиады-2023 (впрочем, в этом случае вопрос с желающими принять эти соревнования окажется открытым), а также части матчей мирового первенства по волейболу.
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Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.
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Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
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В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 06:10
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Газета.Ru вчера в 07:44
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Политика

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости 23 ноября в 06:20
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Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев

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Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
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