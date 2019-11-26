Экономика
Коммерсантъ«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом. Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи "Роснефти" госпакета "Башнефти". Исторически ЛУКОЙЛ и "Башнефть" были тесно связаны трейдингом.
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с чего всё началось
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.Коммерсантъвчера в 17:43
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Интернет
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений
WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям настроить автоматическое удаление сообщений через определенный период времени.
Спорт
WADA поставило под угрозу проведение Универсиады в Екатеринбурге
В случае наихудшего сценария развития событий Екатеринбург может быть лишен права проведения Летней Универсиады-2023 (впрочем, в этом случае вопрос с желающими принять эти соревнования окажется открытым), а также части матчей мирового первенства по волейболу.
Общество
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Происшествия
Появилось видео последствий землетрясения в Албании
Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
Культура
Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала
Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Общество
В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Кино
Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев
Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Космос
Началось формирование производства спутников для системы «Сфера»
Гаджеты
Распродажа: Samsung снизила цены на телевизоры в России. Некоторые подешевели в два раза
Например, 82-дюймовая флагманская модель Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 подешевела в два раза и теперь стоит 199 000 рублей вместо 399 000.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Шоу-бизнес
Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом
Адвокат футболиста Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов сообщил, что модель Анастасия Костенко, у который стабильный доход от ведения блога, помогает выплачивать своему супругу Дмитрию Тарасову 250 тысяч рублей каждый месяц за кредит.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Футбол
Уткин назвал «Динамо» идеальным полигоном для глупости
Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о событиях в московском «Динамо».
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.