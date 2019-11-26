Экономика
Коммерсантъ«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом. Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи "Роснефти" госпакета "Башнефти". Исторически ЛУКОЙЛ и "Башнефть" были тесно связаны трейдингом.
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с чего всё началось
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.Коммерсантъ25 ноября в 17:43
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«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ
Znak.comвчера в 00:20
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