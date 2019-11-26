Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом. Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи "Роснефти" госпакета "Башнефти". Исторически ЛУКОЙЛ и "Башнефть" были тесно связаны трейдингом.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъ25 ноября в 17:43

Подробнее о событии

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Коммерсантъ25 ноября в 17:43

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Ведомости25 ноября в 21:26

Выяснились возможные новые владельцы Антипинского НПЗ

URA.Ru25 ноября в 19:51

«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»

Интерфаксвчера в 02:10

«Коммерсантъ»: один однокурсник Путина сменил другого в совладельцах крупного НПЗ

Znak.comвчера в 00:20

«Коммерсантъ» назвал возможных новых совладельцев Антипинского НПЗ

Forbesвчера в 01:05

В структуре собственников Антипинского НПЗ произошли изменения

Эхо Москвывчера в 02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Происшествия

Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили

Lenta.ru 00:24
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости вчера в 10:00
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Происшествия

В Крыму двое детей умерли после отравления неизвестным веществом

На момент прибытия «скорой помощи» младенец скончался, двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали.
Говорит Москва вчера в 13:27
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Специалисты составили рейтинг самых популярных смартфонов в России.
iReactor вчера в 23:15
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости вчера в 20:04
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org вчера в 06:10
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

США лишили компанию Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

В письме, направленном компании Boeing во вторник, FAA заявило, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".
Интерфакс вчера в 19:07
Армия и оружие

Российские военные летчики начали патрулировать новые районы в Сирии

Российская газета вчера в 22:15
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Общество

Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу

В сентябре 2019 года о желании переехать за границу на постоянное место жительства заявили 53% молодых людей этой возрастной категории (в 2014 году было лишь 22%).Аналогичные ответы дали и представители других возрастных групп.
Интерфакс вчера в 06:01
Футбол

Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 17:46
Наука

Носимый датчик пота находит соединения, вызывающие заболевания

Датчик показал, что уровень их мочевой кислоты намного выше, чем у здоровых людей.
Машины и Механизмы вчера в 07:00
Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Газета.Ru 00:53
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru вчера в 15:24
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Общество

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Lenta.ru вчера в 17:10
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН 25 ноября в 21:19
Наука

Шелковый кокон поможет вырастить урожай даже в плохой почве

Покрытие состоит из шелковых нитей, обработанных бактериями, которые вырабатывают азотное удобрение.
Хайтек+ вчера в 08:05
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru вчера в 09:21
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
Азербайджанская компания
Азербайджанская нефтегазовая компания. Штаб-квартира - город Баку.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное