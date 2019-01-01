Настроить предупреждения об изменениях погоды

Яндекс.Погода предупреждает пользователей о погодных изменениях: на главной странице сервиса появляются цветные блоки.

Типы предупреждений:

  • о резком похолодании или потеплении;
  • о сильных осадках;
  • о затмениях и звездопадах;
  • об усилении ветра;
  • о повышении концентрации пыльцы;
  • сообщения от МЧС;
  • сообщения с погодой на выходные (по пятницам).

Чтобы подробнее узнать об изменении погоды, нажмите на предупреждение.

Предупреждения о концентрации пыльцы можно настроить или отменить, остальные предупреждения убрать нельзя.

Во время активного цветения растений (весной и летом) вы можете настроить предупреждения о пыльце:

  1. На главной странице сервиса в блоке пыльцы нажмите значок .
  2. Выберите интересующие вас аллергены и нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы не получать предупреждения о пыльце, в предупреждении нажмите ссылку Неинтересно.

Внимание. Если вы отмените предупреждения о пыльце, вернуть их не получится.