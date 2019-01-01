Почему прогноз иногда отличается от фактической погоды

Возможные причины расхождений:
Неполные данные

Метеорологические станции и спутники фиксируют только часть атмосферных показателей, а этого недостаточно, чтобы полностью смоделировать текущее состояние атмосферы. Также метеостанции и спутники собирают данные не во всех точках планеты. Например, метеостанции располагаются не на вершинах гор, а у их подножий — поэтому они передают данные, в которых не учитывается высота местности.

Упрощения прогностических моделей

Для расчета прогноза погоды ученые моделируют состояние атмосферы, которое постоянно меняется. Поскольку учесть каждое изменение невозможно, метеорологи упрощают прогностические модели.

Возможные ошибки в измерениях

Метеорологические явления очень неустойчивы, поэтому даже небольшая ошибка в измерениях может привести к неточному прогнозу.

Метеокомпании строят наиболее точные прогнозы на сегодня и завтра. Для каждого следующего дня точность прогноза падает.

Чтобы строить прогнозы, Яндекс.Погода применяет алгоритмы машинного обучения. С их помощью сервис анализирует предыдущие прогнозы и корректирует расчетные формулы. В результате новые прогнозы становятся достовернее. Если прогноз для вашего города не совпадает с фактической погодой, Meteum автоматически обнаруживает несоответствие и вычисляет новую формулу для будущих прогнозов.