Почему прогноз иногда отличается от фактической погоды
- Неполные данные
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Метеорологические станции и спутники фиксируют только часть атмосферных показателей, а этого недостаточно, чтобы полностью смоделировать текущее состояние атмосферы. Также метеостанции и спутники собирают данные не во всех точках планеты. Например, метеостанции располагаются не на вершинах гор, а у их подножий — поэтому они передают данные, в которых не учитывается высота местности.
- Упрощения прогностических моделей
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Для расчета прогноза погоды ученые моделируют состояние атмосферы, которое постоянно меняется. Поскольку учесть каждое изменение невозможно, метеорологи упрощают прогностические модели.
- Возможные ошибки в измерениях
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Метеорологические явления очень неустойчивы, поэтому даже небольшая ошибка в измерениях может привести к неточному прогнозу.
Метеокомпании строят наиболее точные прогнозы на сегодня и завтра. Для каждого следующего дня точность прогноза падает.
Чтобы строить прогнозы, Яндекс.Погода применяет алгоритмы машинного обучения. С их помощью сервис анализирует предыдущие прогнозы и корректирует расчетные формулы. В результате новые прогнозы становятся достовернее. Если прогноз для вашего города не совпадает с фактической погодой, Meteum автоматически обнаруживает несоответствие и вычисляет новую формулу для будущих прогнозов.