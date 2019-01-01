Сравнить климат городов

Климат — это многолетний режим погоды, который характерен для определенной местности. Климатические данные рассчитываются на основе статистики за прошедшие годы.

Сравнение климата в разных городах поможет вам выбрать место для отпуска или туристического похода. Чтобы посмотреть, как отличается погода в разных городах, в правом верхнем углу страницы выберите вкладку Сравнение городов.