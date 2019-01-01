Климат города
Что такое климат
Климат — это многолетний режим погоды, который характерен для определенной местности. Климатические данные рассчитываются на основе статистики за прошедшие годы. Яндекс.Погода учитывает фактические данные за последние 10 лет.
Для каждого города сервис показывает данные о солнечных и дождливых днях, диаграммы и графики температуры, количества осадков и влажности воздуха.
Прогноз на ближайшие десять дней рассчитывается с помощью технологии Meteum. Прогнозы на более длительный срок отражают среднестатистическую климатическую норму по региону за последние десять лет.
Как работать с климатическими данными
Чтобы узнать климат вашего города, в верхней части страницы перейдите на вкладку Прогноз на месяц.
Город определяется автоматически на основе вашего местоположения. Чтобы уточнить местоположение или узнать климат другого города, введите его название в поисковую строку.
Для каждого дня вы можете посмотреть усредненные показатели климата:
- — тип облачности;
- — температура воздуха днем и ночью;
- — температура по ощущениям;
- — давление;
- — влажность;
- — скорость и направление ветра;
- — температура воды (для городов, которые находятся у крупных водоемов).