Яндекс.Погода для Android и данные пользователя
Когда вы используете приложение Яндекс.Погода, Яндекс собирает и передает данные на свои серверы. Все данные обрабатываются Яндексом на условиях Политики Конфиденциальности и Лицензионного соглашения на использование Яндекс.Погоды для мобильных устройств.
Чтобы обезопасить свои данные, соблюдайте общие рекомендации по защите личной информации.
При возникновении вопросов или проблем обращайтесь в службу поддержки.
Какие данные передает Яндекс.Погода
|Вид данных
|Для чего передаются
|Как отключить передачу данных
|
Список избранных локаций
|
Постоянный доступ к избранным локациям.
Синхронизация сохраненных локаций между устройствами.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Координаты пользователя
|
Повышение точности прогноза погоды.
Формирование Push-уведомлений.
|
Требует разрешение на использование в приложении. При выданном разрешении для уточнения координат также используется список Wi-Fi и cellId.
Передачу координат можно отключить в системных настройках устройства.
|
Параметры Wi-Fi сети
|
Определение координат пользователя.
Возможность подключения внешних устройств.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Тип соединения
|
Адаптация работы приложения при низкоскоростном соединении.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Технические характеристики устройства (модель, производитель, название и версия операционной системы)
|
Улучшение производительности приложения.
Формирование Push-уведомлений.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Размер шрифта
Информация об экране (ширина, высота, разрешение, масштабирование, ориентация экрана)
|
Адаптация интерфейса приложения.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Язык устройства
|
Локализация и адаптация интерфейса приложения.
Формирование Push-уведомлений.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Использование трафика
|
Улучшение производительности приложения.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Код страны
Код оператора
|
Определение страны пользователя.
Формирование Push-уведомлений.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Временная зона
|
Улучшение производительности приложения.
Формирование Push-уведомлений.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|Вид данных
|Для чего передаются
|Как отключить передачу данных
|
Список избранных локаций
|
Постоянный доступ к избранным локациям.
Синхронизация сохраненных локаций между устройствами.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Координаты пользователя
|
Повышение точности прогноза погоды.
Формирование Push-уведомлений.
|
Требует разрешение на использование в приложении. При выданном разрешении для уточнения координат также используется список Wi-Fi и cellId.
Передачу координат можно отключить в системных настройках устройства.
|
Параметры Wi-Fi сети
|
Определение координат пользователя.
Возможность подключения внешних устройств.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Тип соединения
|
Адаптация работы приложения при низкоскоростном соединении.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Технические характеристики устройства (модель, производитель, название и версия операционной системы)
|
Улучшение производительности приложения.
Формирование Push-уведомлений.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Размер шрифта
Информация об экране (ширина, высота, разрешение, масштабирование, ориентация экрана)
|
Адаптация интерфейса приложения.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Язык устройства
|
Локализация и адаптация интерфейса приложения.
Формирование Push-уведомлений.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Использование трафика
|
Улучшение производительности приложения.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Код страны
Код оператора
|
Определение страны пользователя.
Формирование Push-уведомлений.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
|
Временная зона
|
Улучшение производительности приложения.
Формирование Push-уведомлений.
|
Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
Отказаться от передачи данных, сбор которых не отключается в настройках приложения или в системных настройках устройства, можно только удалив приложение Яндекс.Погода.
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