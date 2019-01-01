Яндекс.Погода для iOS и данные пользователя

Когда вы используете приложение Яндекс.Погода, Яндекс собирает и передает данные на свои серверы. Все данные обрабатываются Яндексом на условиях Политики Конфиденциальности и Лицензионного соглашения на использование Яндекс.Погоды для мобильных устройств.

Чтобы обезопасить свои данные, соблюдайте общие рекомендации по защите личной информации.

При возникновении вопросов или проблем обращайтесь в службу поддержки.

Какие данные передает Яндекс.Погода

Вид данных Для чего передаются Как отключить передачу данных

Список избранных локаций

Постоянный доступ к избранным локациям.

Синхронизация сохраненных локаций между устройствами.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Координаты пользователя

Повышение точности прогноза погоды.

Формирование Push-уведомлений.

Требует разрешение на использование в приложении. При выданном разрешении для уточнения координат также используется список Wi-Fi и cellId.

Передачу координат можно отключить в системных настройках устройства.

Технические характеристики устройства (модель, производитель, название и версия операционной системы)

Улучшение производительности приложения.

Формирование Push-уведомлений.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Информация об экране (ширина, высота, разрешение, масштабирование, ориентация экрана)

Адаптация интерфейса приложения.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Язык устройства

Локализация и адаптация интерфейса приложения.

Формирование Push-уведомлений.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Взаимодействие с элементами интерфейса (нажатия, перелистывания), показы меню и диалоговых окон

Адаптация интерфейса приложения.

Сбор аналитики.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Код страны

Код оператора

Определение страны пользователя.

Формирование Push-уведомлений.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Временная зона

Улучшение производительности приложения.

Формирование Push-уведомлений.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.
Вид данных Для чего передаются Как отключить передачу данных

Список избранных локаций

Постоянный доступ к избранным локациям.

Синхронизация сохраненных локаций между устройствами.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Координаты пользователя

Повышение точности прогноза погоды.

Формирование Push-уведомлений.

Требует разрешение на использование в приложении. При выданном разрешении для уточнения координат также используется список Wi-Fi и cellId.

Передачу координат можно отключить в системных настройках устройства.

Технические характеристики устройства (модель, производитель, название и версия операционной системы)

Улучшение производительности приложения.

Формирование Push-уведомлений.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Информация об экране (ширина, высота, разрешение, масштабирование, ориентация экрана)

Адаптация интерфейса приложения.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Язык устройства

Локализация и адаптация интерфейса приложения.

Формирование Push-уведомлений.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Взаимодействие с элементами интерфейса (нажатия, перелистывания), показы меню и диалоговых окон

Адаптация интерфейса приложения.

Сбор аналитики.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Код страны

Код оператора

Определение страны пользователя.

Формирование Push-уведомлений.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Временная зона

Улучшение производительности приложения.

Формирование Push-уведомлений.

Использовать приложение Яндекс.Погода без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, не используйте приложение Яндекс.Погода.

Отказаться от передачи данных, сбор которых не отключается в настройках приложения или в системных настройках устройства, можно только удалив приложение Яндекс.Погода.

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