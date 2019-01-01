Яндекс.Погода формирует подробный прогноз на 10 дней, потому что прогноз на дальнейший период недостоверен. По наблюдениям метеорологов, чем больше срок, на который сделан прогноз, тем меньше его точность:

Прогноз на ближайшие два дня самый точный.

Прогноз на срок от двух до пяти дней менее точен.

Прогноз на срок от пяти до десяти дней может значительно отличаться от фактической погоды.

Прогноз на срок от 10 дней отражает климатическую норму для региона за семь лет. Это среднестатистические, а не расчетные данные.