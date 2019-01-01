Подробный прогноз
На странице прогноза погоды нажмите кнопку Подробный прогноз на 10 дней или карточку с прогнозом погоды на нужный день. Вы увидите:
- детальный прогноз погоды для заданного места в разное время суток;
- время восхода и захода солнца, длительность светового дня;
- температуру воды (для мест, расположенных около крупных водоемов);
- состояние магнитного поля на ближайшие три дня.
- Почему подробный прогноз рассчитывается только на 10 дней
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Яндекс.Погода формирует подробный прогноз на 10 дней, потому что прогноз на дальнейший период недостоверен. По наблюдениям метеорологов, чем больше срок, на который сделан прогноз, тем меньше его точность:
- Прогноз на ближайшие два дня самый точный.
- Прогноз на срок от двух до пяти дней менее точен.
- Прогноз на срок от пяти до десяти дней может значительно отличаться от фактической погоды.
- Прогноз на срок от 10 дней отражает климатическую норму для региона за семь лет. Это среднестатистические, а не расчетные данные.
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