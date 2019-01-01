Что означает разная температура для одного города

В зависимости от типа прогноза Яндекс.Погода показывает несколько значений температуры для одного и того же места:

Как выглядит прогноз Прогноз Где отображается прогноз Температура



Прогноз по времени суток. На странице Прогноз на 10 дней в блоке Погода в <вашем городе> справа от карточки погоды. Средняя за время суток.



Краткий прогноз. На странице Прогноз на 10 дней в блоке Прогноз на 10 дней. Максимальная дневная (с 8:00 до 21:00). Минимальная ночная (с 0:00 до 6:00).



Прогноз для города. На странице Прогноз на 10 дней в блоке Другие города. Средняя за сутки.



Подробный прогноз. На странице подробного прогноза на 10 дней. Минимальная температура за время суток. Максимальная температура за время суток.