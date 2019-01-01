Краткосрочный прогноз осадков

Прогноз отображается на слое погодных карт.

В отличие от других погодных карт, прогноз на карте осадков рассчитывается на основе актуальных данных метеорадаров и спутника. Карта подскажет, ожидаются ли осадки рядом с вашим домом, в какую сторону движется грозовая туча и когда закончится снегопад.

Полностью Частично Абхазия;

Азербайджан;

Албания;

Армения;

Беларусь;

Босния и Герцеговина;

Венгрия;

Греция;

Грузия;

Казахстан;

Кипр;

Киргизстан;

Латвия;

Литва;

Македония;

Молдова;

Польша;

Румыния;

Сербия;

Словения;

Таджикистан;

Туркменистан;

Турция;

Украина;

Узбекистан;

Хорватия;

Черногория;

Чехия;

Эстония;

Южная Осетия. Австрия;

Афганистан;

Дания;

Германия;

Индия;

Ирак;

Иран;

Италия;

Китай;

Монголия;

Норвегия;

Пакистан;

Россия;

Сирия;

Финляндия;

Швеция. Все регионы на карте



Карта осадков охватывает территории следующих регионов:

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