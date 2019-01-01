Краткосрочный прогноз осадков
Как рассчитывается прогноз осадков
Яндекс.Погода рассчитывает прогноз осадков на основании данных метеорадаров и спутников. Информация от метеостанций для этого не подходит: она обновляется недостаточно часто и не всегда точна. Станции покрывают территории неравномерно и находятся на большом расстоянии друг от друга.
- Этап 1. Получение данных с метеорадаров и спутников
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Метеорадары каждые 10 минут делают трехмерный снимок атмосферы в радиусе 200–250 километров.
Спутник каждые 15 минут фиксирует расположение облаков над Европой и частью Азии.
- Этап 2. Обработка снимков
- Снимки радаров и спутника загружаются в две свёрточные нейронные сети. Обе сети независимо друг от друга прогнозируют осадки:
- Анализируют последовательность снимков и совмещают их с прогнозом погоды, рассчитанным с помощью технологии Meteum.
- Предсказывают, куда переместятся области осадков и как изменится их форма.
- Выстраивают карты осадков на ближайшие два часа.
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- Этап 3. Формирование финального прогноза
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Сервис объединяет карты, полученные от нейронных сетей, и отображает финальный прогноз на слое погодных карт.
Где посмотреть прогноз осадков
Прогноз отображается на слое погодных карт.
В отличие от других погодных карт, прогноз на карте осадков рассчитывается на основе актуальных данных метеорадаров и спутника. Карта подскажет, ожидаются ли осадки рядом с вашим домом, в какую сторону движется грозовая туча и когда закончится снегопад.
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Подробнее о результатах прогноза на сервисе см. в разделе Карта осадков.
Как часто обновляются данные
Данные на карте обновляются каждые 10 минут (как только сервис получает информацию с радаров).