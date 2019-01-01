Прогноз распространения пыльцы
Как рассчитывается прогноз
Прогноз распространения пыльцы предоставляет партнер Яндекс.Погоды — сервис Aerostate. Мы визуализируем полученные данные и отображаем их на карте с учетом климата и типа растительности каждого региона. Период и продолжительность цветения регулярно пересчитываются в зависимости от температуры, осадков и направления ветра.
Яндекс.Погода прогнозирует распространение пыльцы отдельно на краткосрочный и долгосрочный период:
- Прогноз на ближайшие семь дней учитывает актуальные метеорологические данные о скорости и направлении ветра, осадках, температуре.
- Прогноз на следующие недели и месяцы учитывает климатический календарь цветения растений выбранной местности и содержит статистическую информацию о распространении пыльцы за последние семь лет наблюдений.
Где посмотреть прогноз
Прогноз отображается на слое погодных карт.
Во время цветения растений (весной и летом) на главной странице сервиса вы найдете блок с данными об актуальной концентрации пыльцы. Нажмите на него, чтобы увидеть прогноз распространения пыльцы на карте.
Ограничение. Карта пыльцы охватывает отдельные территории европейской части России, Молдовы, Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.
Подробнее о результатах прогноза на сервисе см. в разделе Карта пыльцы.
Как часто обновляются данные
Данные на карте обновляются каждые 24 часа.