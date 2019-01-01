Прогноз погоды

  1. Как рассчитывается прогноз
  2. Что такое Meteum
  3. Где посмотреть прогноз
  4. Как часто обновляются данные о погоде

Как рассчитывается прогноз

  1. Спутники и станции наблюдения по всему миру собирают данные о погоде.
  2. Данные поступают в метеорологические центры.
  3. Метеорологи вносят данные в прогностические модели и обрабатывают на компьютерах.

Каждая прогностическая модель учитывает особенности циркуляции атмосферы, испарения и конденсации влаги, нагрева земли и влияние многих других факторов. После обработки данных метеорологи получают прогноз температуры, осадков, скорости и направления ветра и других атмосферных явлений.

Ни одну прогностическую модель нельзя назвать абсолютно точной, у каждой есть свои достоинства и недостатки. Поэтому для расчета прогнозов Яндекс.Погода использует технологию Meteum, в которой прогностическое моделирование сочетается с машинным обучением.

Что такое Meteum

Meteum — это технология для расчета прогноза погоды, разработанная в Яндексе. С помощью алгоритмов машинного обучения Meteum сравнивает данные разных прогностических моделей, а затем строит собственный прогноз.

Meteum рассчитывает прогноз в два этапа.

Этап 1. Построение собственного прогноза
  1. Яндекс.Погода получает данные с метеостанций и спутников. Чтобы повысить точность прогноза, сервис использует подробные данные от Яндекс.Карт о типе подстилающей поверхности.
  2. Сервис строит собственный прогноз по прогностической модели. В отличие от большинства метеокомпаний, модель Яндекс.Погоды формирует точный прогноз не только для регионов и крупных городов, но и для отдельных районов городов, станций метро, дачных поселков и т. д.
Этап 2. Расчет финальной версии прогноза
  1. Сервис получает сведения о прогнозах, построенных с помощью других прогностических моделей: американских, канадских, японских и европейских.
  2. Яндекс.Погода сравнивает прогнозы и фактические данные о погоде с помощью алгоритмов машинного обучения. Алгоритмы определяют модель с самым точным прогнозом для конкретных метеорологических условий и региона. Если ни одна модель не предоставляет высокоточного прогноза, Meteum комбинирует данные наиболее точных прогнозов для построения собственного.

С помощью Meteum сервис рассчитывает прогноз погоды для регионов и городов всего мира.

Прогноз учитывает точное местоположение пользователя.



Как часто обновляются данные о погоде

На сервисе представлены данные о погоде в настоящее время и на ближайшие часы и дни.

Данные о погоде обновляются не реже чем раз в три часа. Частота обновления информации о погоде в конкретном городе зависит от времени обновления данных на ближайшей к нему метеостанции.

В регионах, для которых строится карта осадков, данные об осадках обновляются раз в 10 минут.