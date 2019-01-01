Выбор местоположения
Прогноз для моего города и района
Регион, в котором вы находитесь, определяется автоматически.
Чтобы уточнить прогноз для своего местоположения:
- Автоматически
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На главной странице сервиса справа от названия города нажмите кнопку Рядом со мной. Сервис определит ваши точные координаты и покажет прогноз для этого места.Внимание. Если вы воспользовались функцией определения местоположения в первый раз, браузер запросит разрешение определять ваше местоположение для сайта yandex.ru/pogoda. Разрешите определять ваше местоположение: сервис будет использовать эти данные, чтобы формировать максимально точный прогноз погоды.
- Вручную
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Укажите название города на странице настроек.
Выбранный вручную город сохраняется в файлах cookie. Если вы постоянно видите другой город вместо выбранного вручную, значит из вашего браузера удаляются cookie. Разрешите сохранение cookie в настройках браузера. О том, как это сделать, см. в разделе Настроить прием файлов cookie.
Подробнее о том, как сайты определяют ваше местоположение, можно узнать в разделе Ваше местоположение.
Прогноз для другого города и района
Чтобы узнать прогноз погоды для другого города, района или станции метро:
- Используйте поисковую строку
- Введите название нужного населенного пункта или конкретного места в поисковую строку.
- Выберите город из списка
- В нижней части главной страницы сервиса выберите один из предложенных городов. Если города нет в списке, нажмите кнопку Погода в России, выберите нужный регион, а затем город из списка.Совет. Чтобы выбрать город в другой стране, в блоке Другие города нажмите кнопку В мире, выберите нужную страну, а затем город из списка.