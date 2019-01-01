Что означают показатели прогноза
Ветер
Направление ветра
Стрелка указывает направление ветра:
- — северный ветер (с севера на юг);
- — южный ветер (с юга на север);
- — западный ветер (с запада на восток);
- — восточный ветер (с востока на запад).
Скорость ветра
Измеряется в метрах в секунду при помощи анемометров.
Яндекс.Погода показывает скорость ветра на высоте 10 м от поверхности земли.
- разница атмосферного давления и температуры в разных областях атмосферы;
- неравномерный нагрев подстилающей поверхности;
- особенности местности (горы, лес или город).
|Скорость ветра, м/с
|Словесное определение силы ветра
|
0
|
Штиль
|
1–5
|
Слабый
|
6–10
|
Умеренный
|
более 10
|
Сильный
|Скорость ветра, м/с
|Словесное определение силы ветра
|
0
|
Штиль
|
1–5
|
Слабый
|
6–10
|
Умеренный
|
более 10
|
Сильный
Более подробное деление скорости ветра представлено на шкале Бофорта. Это общепринятая шкала для определения скорости ветра на суше и в море.
Влажность
Показывает содержание паров воды в воздухе. Влажность измеряется на расстоянии 2 м от поверхности земли.
При высокой влажности растет вероятность росы или тумана.
- перенос влаги воздушными течениями;
- испарение влаги.
В прогнозе отображается относительная влажность воздуха — отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при текущей температуре.
Влажность отображается на главной странице сервиса на карточке погоды и в подробном прогнозе.
Давление
На давление влияет циркуляция атмосферы.
При приближении циклона атмосферное давление понижается, антициклона — повышается.
- против часовой стрелки — циклон;
- по часовой стрелке — антициклон.
Привычное для большинства людей давление — 760 миллиметров ртутного столба. Но нормальное атмосферное давление для каждого человека зависит от региона, в котором он живет, а давление региона — от высоты местности. Например, в Москве средняя высота — 156 м, для нее нормальное значение давления — 745 мм рт. ст. Поэтому для москвичей давление 760 мм рт. ст. будет не нормальным, а повышенным.
|Город
|Норма давления, мм рт. ст.
|
Москва
|
745
|
Санкт-Петербург
|
759
|
Воронеж
|
747
|
Волгоград
|
759
|
Екатеринбург
|
734
|
Казань
|
755
|
Красноярск
|
746
|
Нижний Новгород
|
754
|
Новосибирск
|
746
|
Омск
|
750
|
Пермь
|
749
|
Ростов-на-Дону
|
754
|
Самара
|
756
|
Уфа
|
747
|
Челябинск
|
740
|Город
|Норма давления, мм рт. ст.
|
Москва
|
745
|
Санкт-Петербург
|
759
|
Воронеж
|
747
|
Волгоград
|
759
|
Екатеринбург
|
734
|
Казань
|
755
|
Красноярск
|
746
|
Нижний Новгород
|
754
|
Новосибирск
|
746
|
Омск
|
750
|
Пермь
|
749
|
Ростов-на-Дону
|
754
|
Самара
|
756
|
Уфа
|
747
|
Челябинск
|
740
|Разница с нормой для региона, мм рт. ст.
|Значение давления
|Меньше 20 от нормы для региона
|Низкое
|На 10–20 меньше нормы для региона
|Пониженное
|В пределах 10 от нормы для региона
|Нормальное
|На 10–20 больше нормы для региона
|Повышенное
|Более 20 от нормы для региона
|Высокое
|Разница с нормой для региона, мм рт. ст.
|Значение давления
|Меньше 20 от нормы для региона
|Низкое
|На 10–20 меньше нормы для региона
|Пониженное
|В пределах 10 от нормы для региона
|Нормальное
|На 10–20 больше нормы для региона
|Повышенное
|Более 20 от нормы для региона
|Высокое
Магнитное поле
На магнитное поле влияет активность Солнца. Когда на Солнце происходят вспышки, до Земли доходит поток частиц, который воздействует на ее магнитное поле.
Чтобы измерить состояние магнитного поля, ученые используют Kp-индекс. Он показывает среднее отклонение магнитного поля всей планеты от нормы за 3 часа. Kp-индекс может принимать значения от 1 (спокойное состояние) до 10 (сильная магнитная буря).
На сервисе значениям Kp-индекса соответствуют словесные определения:
|Kp-индекс
|Состояние поля на сервисе
|
Менее 4
|
Спокойное
|
4
|
Неустойчивое
|
5
|
Слабо возмущенное
|
6
|
Возмущенное
|
7
|
Магнитная буря
|
8 и более
|
Большая магнитная буря
|Kp-индекс
|Состояние поля на сервисе
|
Менее 4
|
Спокойное
|
4
|
Неустойчивое
|
5
|
Слабо возмущенное
|
6
|
Возмущенное
|
7
|
Магнитная буря
|
8 и более
|
Большая магнитная буря
Состояние магнитного поля вы увидите в подробном прогнозе. Яндекс.Погода показывает состояние магнитного поля на сегодня и ближайшие три дня. Прогноз на последующие дни не формируется, потому что его точность невысока.
Возмущения магнитного поля могут привести к нарушениям связи и энергетических систем. Некоторые люди могут реагировать на магнитные бури.
Ощущается как
Одинаковые значения температуры могут восприниматься по-разному в зависимости от влажности, силы ветра и других факторов. Например, при сильном ветре в –5° ощущается холод, при высоких температуре и влажности — жара и зной. Поэтому в прогнозе отображается показатель Ощущается как. Он обозначает, насколько комфортны погодные условия.
При расчете температуры по ощущениям учитываются:
- температура воздуха;
- влажность;
- скорость ветра;
- солнечная радиация.
Световой день
Время от восхода до заката солнца.
Яндекс.Погода вычисляет световой день с учетом атмосферной рефракции — явления, связанного с преломлением и рассеиванием солнечного света. Когда свет переходит из более плотных слоев воздуха в менее плотные (и наоборот), его скорость меняется, а солнечные лучи отклоняются от прямой линии. Атмосферная рефракция особенно заметна, когда солнце находится близко к горизонту — в то время как оно уже скрылось за горизонтом, вы продолжаете видеть солнечный диск.
Из-за атмосферной рефракции длительность светового дня увеличивается.
Время восхода и заката солнца вы увидите на главной странице сервиса и в подробном прогнозе. Продолжительность светового дня указывается в подробном прогнозе.
Температура воды
Показывает температуру поверхности воды.
Значение температуры воды отображается только для городов, которые находятся рядом с крупными водоемами. Если ближайшие к городу метеостанции не замеряют температуру воды, Яндекс.Погода рассчитывает этот показатель самостоятельно.
Вы можете увидеть температуру воды на главной странице сервиса на карточке погоды и в подробном прогнозе.
Температура воздуха
Показывает значение температуры в тени на высоте 2 м от поверхности земли.
- высота 2 м от поверхности земли;
- обдуваемое ветром помещение;
- отсутствие прямых солнечных лучей.
Домашние термометры не всегда устанавливаются по тем же правилам, поэтому их показания могут отличаться от температуры на Яндекс.Погоде.
УФ-индекс
Характеризует уровень солнечного излучения у поверхности Земли и риск его опасности для человека.
- сезонная активность солнца;
- положение солнца относительно географической широты, горизонта и уровня моря;
- состояние озонового слоя над местностью;
- концентрация аэрозолей в воздухе;
- отражающая способность рельефа местности;
- тип облачности.
- Как защититься от солнечного излучения
-
Значение УФ-индекса Рекомендации Всемирной организации здравоохранения
0–2 — низкий
Риск обгореть минимален, даже если у вас чувствительная кожа. 3–7 — средний Старайтесь находиться в тени с 12:00 до 16:00.
Используйте солнцезащитный крем с фактором 15–30.
Наденьте головной убор и одежду с длинными рукавами.
более 8 — очень высокий
Не выходите из помещения с 12:00 до 16:00.
Используйте солнцезащитный крем с фактором 50.
Носите закрытую одежду и солнцезащитные очки.
Значение УФ-индекса Рекомендации Всемирной организации здравоохранения
0–2 — низкий
Риск обгореть минимален, даже если у вас чувствительная кожа. 3–7 — средний Старайтесь находиться в тени с 12:00 до 16:00.
Используйте солнцезащитный крем с фактором 15–30.
Наденьте головной убор и одежду с длинными рукавами.
более 8 — очень высокий
Не выходите из помещения с 12:00 до 16:00.
Используйте солнцезащитный крем с фактором 50.
Носите закрытую одежду и солнцезащитные очки.
- Где посмотреть УФ-индекс
-
Актуальное значение УФ-индекса отображается на главной странице сервиса.
Значение УФ-индекса для ближайших 4 дней вы найдете в подробном прогнозе.
Фаза Луны
Показывает степень освещения Луны Солнцем.
На главной странице сервиса в прогнозе на сегодня отображается текстовая информация о фазе Луны.
В подробном прогнозе на 10 дней фаза Луны изображена на картинке. Желтая часть круга — видимая сторона Луны, темно-серая — невидимая.
|Значок
|Фаза Луны
|Примерное время, когда Луна видна на небе
|
Новолуние
|
Не видна
|
Растущая луна
|
09:00–21:00
|
Первая четверть
|
12:00–00:00
|
Растущая луна
|
15:00–03:00
|
Полнолуние
|
18:00–06:00
|
Убывающая луна
|
21:00–09:00
|
Последняя четверть
|
00:00–12:00
|
Убывающая луна
|
03:00–15:00
|Значок
|Фаза Луны
|Примерное время, когда Луна видна на небе
|
Новолуние
|
Не видна
|
Растущая луна
|
09:00–21:00
|
Первая четверть
|
12:00–00:00
|
Растущая луна
|
15:00–03:00
|
Полнолуние
|
18:00–06:00
|
Убывающая луна
|
21:00–09:00
|
Последняя четверть
|
00:00–12:00
|
Убывающая луна
|
03:00–15:00