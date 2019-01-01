Что означают показатели прогноза

Скорость ветра

Измеряется в метрах в секунду при помощи анемометров.

Яндекс.Погода показывает скорость ветра на высоте 10 м от поверхности земли.

разница атмосферного давления и температуры в разных областях атмосферы;

неравномерный нагрев подстилающей поверхности;

особенности местности (горы, лес или город). На скорость ветра влияют:

Скорость ветра, м/с Словесное определение силы ветра 0 Штиль 1–5 Слабый 6–10 Умеренный более 10 Сильный

Более подробное деление скорости ветра представлено на шкале Бофорта. Это общепринятая шкала для определения скорости ветра на суше и в море.