Частые вопросы о Яндекс.Погоде

Яндекс.Погода показывает прогноз погоды в разных городах мира. Прогнозы строятся с помощью технологии Meteum.

Работа с сервисом

Как изменить город

Откуда поступают данные

Почему подробный прогноз формируется только на десять дней

Время

Как посмотреть архив погоды

Как разграничиваются времена суток

Как рассчитывается продолжительность светового дня


Осадки

Когда закончится дождь

Что означает молния на карте

Почему не видна карта осадков

Ветер

Какой сейчас ветер

Как включить анимацию ветра


Температура

Что значит «Ощущается как»

Почему краткосрочный прогноз температуры отличается от подробного

Как сравнить температуру в разных городах

Почему в прогнозе нет температуры воды

Другие показатели прогноза

Высокое ли сегодня давление

В какой фазе находится Луна

Что означает УФ-индекс


Работа с сервисом

Как изменить город

Откуда поступают данные

Почему подробный прогноз формируется только на десять дней

Время

Как посмотреть архив погоды

Как разграничиваются времена суток

Как рассчитывается продолжительность светового дня


Осадки

Когда закончится дождь

Что означает молния на карте

Почему не видна карта осадков

Ветер

Какой сейчас ветер

Как включить анимацию ветра


Температура

Что значит «Ощущается как»

Почему краткосрочный прогноз температуры отличается от подробного

Как сравнить температуру в разных городах

Почему в прогнозе нет температуры воды

Другие показатели прогноза

Высокое ли сегодня давление

В какой фазе находится Луна

Что означает УФ-индекс