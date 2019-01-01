Карта пыльцы

  1. Что такое карта пыльцы
  2. Как составляется карта
  3. Как часто обновляются данные
  4. Как работать с картой
  5. Таблица концентрации аллергенов
  6. Нет данных на карте пыльцы

Что такое карта пыльцы

Карта пыльцы показывает, где, когда и с какой интенсивностью цветут растения, вызывающие аллергию. Яндекс.Погода предоставляет справочную информацию о концентрации пыльцы самых распространенных растений.

Список аллергенов
  • Амброзия
  • Береза
  • Вяз
  • Дуб
  • Ель
  • Злаки
  • Ива
  • Клен
  • Крапива
  • Ольха
  • Орешник
  • Полынь
  • Сорные травы
  • Сосна
  • Ясень

Карта показывает, как будет меняться зона распространения пыльцы с точностью до десяти километров. На карте представлен прогноз на ближайшую неделю и статистика на весь сезон цветения.

Ограничение. Карта пыльцы охватывает отдельные территории европейской части России, Молдовы, Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.

Как составляется карта

Прогноз распространения пыльцы предоставляет партнер Яндекс.Погоды — сервис Aerostate. Мы визуализируем полученные данные и отображаем их на карте с учетом климата и типа растительности каждого региона. Период и продолжительность цветения регулярно пересчитываются в зависимости от температуры, осадков и направления ветра.

Яндекс.Погода прогнозирует распространение пыльцы отдельно на краткосрочный и долгосрочный период:

  • Прогноз на ближайшие семь дней учитывает актуальные метеорологические данные о скорости и направлении ветра, осадках, температуре.
  • Прогноз на следующие недели и месяцы учитывает климатический календарь цветения растений выбранной местности и содержит статистическую информацию о распространении пыльцы за последние семь лет наблюдений.

Как часто обновляются данные

Данные на карте обновляются каждые 24 часа.

Как работать с картой

Чтобы открыть карту пыльцы:

  • На главной странице сервиса сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Пыльца и нажмите Посмотреть.
  • В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Пыльца.
  • На главной странице сервиса нажмите на карточку с данными о пыльце.

На карте представлены данные о цветении наиболее распространенных растений-аллергенов. По умолчанию вы видите уровень пыльцы того растения, концентрация пыльцы которого в вашем регионе максимальна. Так, если в вашем регионе концентрация пыльцы березы средняя, а сосны и ясеня — низкая, на карте будет отображаться средняя концентрация пыльцы.

Вы можете посмотреть:

  • Данные о концентрации пыльцы за конкретный период. Выберите интересующие вас даты на временной шкале, расположенной в нижней части карты.

  • Данные о цветении растений и концентрации пыльцы в конкретном регионе. Для получения информации нажмите на интересующую вас область карты.

  • Данные о концентрации только тех аллергенов, которые вам интересны. Воспользуйтесь фильтром в левом нижнем углу карты.

Таблица концентрации аллергенов

В таблице приведены пороговые значения концентрации пыльцы и их соответствие градациям на карте. Для каждого аллергена рассчитывается свое значение. Концентрация измеряется в единицах пыльцевого зерна на один кубометр воздуха.

Аллерген Концентрация ед/м3
Низкая Средняя Высокая
Деревья
  • Береза
  • Вяз
  • Дуб
  • Ель
  • Ива
  • Клен
  • Ольха
  • Орешник
  • Сосна
  • Ясень
 > 11 > 101 > 1001
Травы
  • Амброзия
  • Злаки
  • Крапива
  • Полынь
  • Сорные травы
 > 11 > 31 > 101
Аллерген Концентрация ед/м3
Низкая Средняя Высокая
Деревья
  • Береза
  • Вяз
  • Дуб
  • Ель
  • Ива
  • Клен
  • Ольха
  • Орешник
  • Сосна
  • Ясень
 > 11 > 101 > 1001
Травы
  • Амброзия
  • Злаки
  • Крапива
  • Полынь
  • Сорные травы
 > 11 > 31 > 101

Нет данных на карте пыльцы

Возможные причины:

  • В воздухе очень мало пыльцы, до 11 зерен пыльцы на кубометр. Такая низкая концентрация, как правило, не вызывает аллергию.
  • Нет данных о переносе пыльцы в регион из-за неточного прогноз ветра или температуры. Яндекс.Погода следит за точностью прогноза и в таких случаях сразу обращается к партнеру.