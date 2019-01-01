Карта пыльцы
Что такое карта пыльцы
Карта пыльцы показывает, где, когда и с какой интенсивностью цветут растения, вызывающие аллергию. Яндекс.Погода предоставляет справочную информацию о концентрации пыльцы самых распространенных растений.
- Амброзия
- Береза
- Вяз
- Дуб
- Ель
- Злаки
- Ива
- Клен
- Крапива
- Ольха
- Орешник
- Полынь
- Сорные травы
- Сосна
- Ясень
Карта показывает, как будет меняться зона распространения пыльцы с точностью до десяти километров. На карте представлен прогноз на ближайшую неделю и статистика на весь сезон цветения.
Как составляется карта
Прогноз распространения пыльцы предоставляет партнер Яндекс.Погоды — сервис Aerostate. Мы визуализируем полученные данные и отображаем их на карте с учетом климата и типа растительности каждого региона. Период и продолжительность цветения регулярно пересчитываются в зависимости от температуры, осадков и направления ветра.
Яндекс.Погода прогнозирует распространение пыльцы отдельно на краткосрочный и долгосрочный период:
- Прогноз на ближайшие семь дней учитывает актуальные метеорологические данные о скорости и направлении ветра, осадках, температуре.
- Прогноз на следующие недели и месяцы учитывает климатический календарь цветения растений выбранной местности и содержит статистическую информацию о распространении пыльцы за последние семь лет наблюдений.
Как часто обновляются данные
Данные на карте обновляются каждые 24 часа.
Как работать с картой
Чтобы открыть карту пыльцы:
- На главной странице сервиса сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Пыльца и нажмите Посмотреть.
- В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Пыльца.
- На главной странице сервиса нажмите на карточку с данными о пыльце.
На карте представлены данные о цветении наиболее распространенных растений-аллергенов. По умолчанию вы видите уровень пыльцы того растения, концентрация пыльцы которого в вашем регионе максимальна. Так, если в вашем регионе концентрация пыльцы березы средняя, а сосны и ясеня — низкая, на карте будет отображаться средняя концентрация пыльцы.
Вы можете посмотреть:
- Данные о концентрации пыльцы за конкретный период. Выберите интересующие вас даты на временной шкале, расположенной в нижней части карты.
- Данные о цветении растений и концентрации пыльцы в конкретном регионе. Для получения информации нажмите на интересующую вас область карты.
- Данные о концентрации только тех аллергенов, которые вам интересны. Воспользуйтесь фильтром в левом нижнем углу карты.
Таблица концентрации аллергенов
В таблице приведены пороговые значения концентрации пыльцы и их соответствие градациям на карте. Для каждого аллергена рассчитывается свое значение. Концентрация измеряется в единицах пыльцевого зерна на один кубометр воздуха.
|Аллерген
|Концентрация ед/м3
|Низкая
|Средняя
|Высокая
|
Деревья
|> 11
|> 101
|> 1001
|
Травы
|> 11
|> 31
|> 101
|Аллерген
|Концентрация ед/м3
|Низкая
|Средняя
|Высокая
|
Деревья
|> 11
|> 101
|> 1001
|
Травы
|> 11
|> 31
|> 101
Нет данных на карте пыльцы
Возможные причины:
- В воздухе очень мало пыльцы, до 11 зерен пыльцы на кубометр. Такая низкая концентрация, как правило, не вызывает аллергию.
- Нет данных о переносе пыльцы в регион из-за неточного прогноз ветра или температуры. Яндекс.Погода следит за точностью прогноза и в таких случаях сразу обращается к партнеру.