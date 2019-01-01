Карта пыльцы показывает, где, когда и с какой интенсивностью цветут растения, вызывающие аллергию. Яндекс.Погода предоставляет справочную информацию о концентрации пыльцы самых распространенных растений.

Список аллергенов Амброзия

Береза

Вяз

Дуб

Ель

Злаки

Ива

Клен

Крапива

Ольха

Орешник

Полынь

Сорные травы

Сосна

Ясень

Карта показывает, как будет меняться зона распространения пыльцы с точностью до десяти километров. На карте представлен прогноз на ближайшую неделю и статистика на весь сезон цветения.