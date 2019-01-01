Карта осадков показывает с точностью до дома, где идет дождь или снег сейчас и как будут перемещаться области осадков в ближайшие два часа. С ее помощью вы можете узнать, ожидается ли сегодня снегопад и когда лучше выйти из дома, чтобы не попасть под дождь.

Отдельными значками на карте отмечены места, в которых зафиксированы молнии. Информация о них поступает от грозопеленгаторов.