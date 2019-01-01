Карта давления показывает, каково атмосферное давление в мире сейчас и как оно изменится в ближайшие 36 часов. Красным цветом обозначаются регионы с самым высоким давлением, синим — с самым низким.

Карта давления составляется с помощью технологии Meteum. Данные на карте обновляются каждые 3 часа.

Подробнее о том, что означает давление, см. раздел Давление.