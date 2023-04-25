Карта глубины снега показывает примерное значение в настоящее время, а также глубину снега в предыдущие сутки и в последующие 10 суток. Серым цветом обозначаются регионы без снега, синим — с самой маленькой глубиной, а белым — с самой большой.

Примечание. Глубина снега — примерная оценка, вычисленная на основе водного эквивалента выпавшего снега и его плотности. Водный эквивалент — толщина слоя воды, который образуется при растапливании исходного количества снега.