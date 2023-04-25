Карта глубины снега

  1. Что такое карта глубины снега
  2. Как работать с картой

Что такое карта глубины снега

Карта глубины снега показывает примерное значение в настоящее время, а также глубину снега в предыдущие сутки и в последующие 10 суток. Серым цветом обозначаются регионы без снега, синим — с самой маленькой глубиной, а белым — с самой большой.

Примечание. Глубина снега — примерная оценка, вычисленная на основе водного эквивалента выпавшего снега и его плотности. Водный эквивалент — толщина слоя воды, который образуется при растапливании исходного количества снега.

Как работать с картой

В полной версии

Открыть карту глубины снега можно двумя способами:

  • В блоке Погода на карте главной страницы сервиса на панели нажмите  Глубина снега.

  • Вверху любой страницы нажмите Карта осадков. На карте в левом верхнем углу на панели нажмите  Глубина снега.

На карте вы можете узнать:
  • Прогноз на ближайшее время — переместите ползунок на временной шкале внизу страницы или выберите время на ней.
  • Глубину снега для конкретной точки — наведите на нее курсор мыши.

Чтобы перейти на другую погодную карту, выберите ее в левом верхнем углу карты.

В мобильной версии

Чтобы открыть карту глубины снега:

  1. На главной странице нажмите на карту.

  2. На карте в правой части нажмите значок  →  Глубина снега.

На карте глубины снега вы можете узнать:
  • Прогноз на ближайшее время — переместите ползунок на временной шкале внизу страницы или выберите время на ней.
  • Общую глубину и глубину снега выпавшего за сутки для конкретной точки — нажмите в нужном месте на карте.
  • Сколько выпало снега всего или за сутки — выберите опцию в нижней части карты.

Чтобы перейти на другие погодные карты, нажмите значок в правой части карты.