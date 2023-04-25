Карта глубины снега
Что такое карта глубины снега
Карта глубины снега показывает примерное значение в настоящее время, а также глубину снега в предыдущие сутки и в последующие 10 суток. Серым цветом обозначаются регионы без снега, синим — с самой маленькой глубиной, а белым — с самой большой.
Как работать с картой
В блоке Погода на карте главной страницы сервиса на панели нажмите Глубина снега.
Вверху любой страницы нажмите Карта осадков. На карте в левом верхнем углу на панели нажмите Глубина снега.
- Прогноз на ближайшее время — переместите ползунок на временной шкале внизу страницы или выберите время на ней.
- Глубину снега для конкретной точки — наведите на нее курсор мыши.
На главной странице нажмите на карту.
На карте в правой части нажмите значок.
- Прогноз на ближайшее время — переместите ползунок на временной шкале внизу страницы или выберите время на ней.
- Общую глубину и глубину снега выпавшего за сутки для конкретной точки — нажмите в нужном месте на карте.
- Сколько выпало снега всего или за сутки — выберите опцию в нижней части карты.
Открыть карту глубины снега можно двумя способами:
Чтобы перейти на другую погодную карту, выберите ее в левом верхнем углу карты.
Чтобы открыть карту глубины снега:
Чтобы перейти на другие погодные карты, нажмите значок в правой части карты.