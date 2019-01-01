Карта температуры

Прогноз для всего мира на ближайшее время — переместите ползунок внизу страницы или выберите время на временной шкале.

Точное значение температуры для конкретной точки — наведите на нее курсор или включите опцию Метки в левом нижнем углу.

Краткий прогноз для конкретной точки — нажмите на нее. Откроется карточка с погодой для выбранного места.