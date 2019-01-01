Карта температуры
Что такое карта температуры
Карта температуры показывает, какова температура воздуха в мире сейчас и как она изменится в ближайшие 36 часов. Красным цветом обозначаются самые теплые регионы, синим — самые холодные.
Карта температуры составляется с помощью технологии Meteum.
Данные на карте обновляются каждые 3 часа.
Как работать с картой
Чтобы открыть карту температуры:
- На главной странице сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Температура и нажмите кнопку Посмотреть.
- В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Температура.
На карте температуры вы можете узнать:
- Прогноз для всего мира на ближайшее время — переместите ползунок внизу страницы или выберите время на временной шкале.
- Точное значение температуры для конкретной точки — наведите на нее курсор или включите опцию Метки в левом нижнем углу.
- Краткий прогноз для конкретной точки — нажмите на нее. Откроется карточка с погодой для выбранного места.
- Направление движения ветра — в левом нижнем углу включите опцию Ветер. Подробнее об опции см. раздел Карта ветра.
Чтобы перейти на другие погодные карты, воспользуйтесь переключателем в левом верхнем углу карты.