О чем вы хотите сообщить?
На сервисе представлены данные о погоде в настоящее время и на ближайшие часы и дни.
Возможно, эти данные еще не успели обновиться и поэтому могут не совпадать с реальной погодой. Сведения о текущей погоде обновляются не реже чем раз в три часа. Прогноз погоды обновляется как минимум четыре раза в сутки.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста, сообщите об этом. К описанию ошибки приложите скриншот — так служба поддержки сможет быстрее исправить неточность.
Опишите проблему подробно: как она проявляется, какие действия и в каком порядке вы совершали. Если возможно, приложите скриншот.
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