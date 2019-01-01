О чем вы хотите сообщить?

Ошибка в прогнозе Проблема в работе сервиса Проблема в мобильном приложении Другой вопрос

На сервисе представлены данные о погоде в настоящее время и на ближайшие часы и дни.

Возможно, эти данные еще не успели обновиться и поэтому могут не совпадать с реальной погодой. Сведения о текущей погоде обновляются не реже чем раз в три часа. Прогноз погоды обновляется как минимум четыре раза в сутки.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста, сообщите об этом. К описанию ошибки приложите скриншот — так служба поддержки сможет быстрее исправить неточность.