Добавить информер Погоды на сайт
Что показывает информер
Информер метеочувствителен: его цвет меняется вместе с погодой в выбранном городе — от песочного до синего.
Установить информер на страницы сайта
На странице создания информера выберите нужный регион, размер и цвет информера. Разместите код на тех страницах своего сайта или блога, где хотите отображать погоду.
Информер показывает погоду только для одного города. Чтобы показывать погоду для нескольких городов, установите отдельный информер для каждого города.
Настроить цвет и размер информера
Выберите один из предложенных вариантов информеров: горизонтальный или вертикальный, черно-белый или цветной.
Если ни один вариант вам не подходит, вы можете создать свой информер на основе API Яндекс.Погоды. Чтобы разместить информер бесплатно, используйте тариф Погода на вашем сайте.
Внимание. При размещении информера убедитесь, что вы соблюдаете условия использования погодных данных.