Карта ветра
Что такое карта ветра
Карта ветра показывает, в каком направлении и с какой скоростью движется ветер в мире. На карте отображаются скорость и направление ветра за 36 часов до и через 36 часов после текущего момента.
Карта ветра составляется с помощью технологии Meteum.
Данные на карте обновляются каждые 3 часа.
Как работать с картой
Чтобы открыть карту ветра:
- На главной странице сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Ветер и нажмите кнопку Посмотреть.
- В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Ветер.
На карте ветра вы можете узнать:
- Прогноз на ближайшее время — переместите ползунок внизу страницы или выберите время на временной шкале.
- Точное значение скорости и направления ветра для конкретной точки — наведите на нее курсор мыши.
- Краткий прогноз для конкретной точки — нажмите на нее. Откроется карточка с погодой для выбранного места.
Чтобы перейти на другие погодные карты, воспользуйтесь переключателем в левом верхнем углу карты.
Не работает анимация направления ветра
Анимация направления ветра может не работать, если выключена библиотека WebGL. Чтобы включить библиотеку WebGL, выполните следующие действия в своем браузере:
- Нажмите.
- В нижней части страницы Настройки нажмите кнопку Показать дополнительные настройки.
- В блоке Система включите опцию Использовать аппаратное ускорение, если возможно.
- Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.
- Нажмите.
- В нижней части страницы Настройки нажмите кнопку Дополнительные.
- В блоке Система включите опцию Использовать аппаратное ускорение (при наличии).
- Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.
- Нажмите Основные.и перейдите на вкладку
- В блоке Производительность включите опцию По возможности использовать аппаратное ускорение.
- Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.
- Нажмите Браузер.и перейдите на вкладку
- В блоке Система включите опцию Использовать аппаратное ускорение, если доступно.
- Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.
- Нажмите.
- В блоке Ускорение графики включите опцию Использовать программную отрисовку вместо графического процессора.
- Нажмите кнопку Применить, а затем кнопку ОК.
- Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.