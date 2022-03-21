Ничего не найдено
|Дата
|Цена, рублей
|21 марта 2022
|576
|28 марта 2022
|542
|4 апреля 2022
|280
|11 апреля 2022
|250
|18 апреля 2022
|247
|25 апреля 2022
|260
|16 мая 2022
|237
|23 мая 2022
|237
|30 мая 2022
|237
|6 июня 2022
|240
|13 июня 2022
|190
|11 июля 2022
|225
|18 июля 2022
|210
|15 августа 2022
|262
|22 августа 2022
|280
|29 августа 2022
|276
|12 сентября 2022
|262
|19 сентября 2022
|214
|26 сентября 2022
|259
|3 октября 2022
|258
|10 октября 2022
|246
|14 ноября 2022
|283
|3 апреля 2023
|230