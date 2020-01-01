Медопасека 
Мёд и продукты пчеловодства
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Принимаем заказы на фигурный сотовый мед. Медопасека единственная в России, которая производит этот продукт.
24 марта, 00:34
Принимаем заказы на мед и пчела продукцию 2020 года.
17 ноября, 03:23
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