Gora Country Club
Рейтинг
4,2
5 отзывов
Круглосуточно
+7 (915) 000-60-60
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Московская область, Раменский городской округ, СНТ Стриж
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Отзывы
5
Особенности
Адрес
Московская область, Раменский городской округ, СНТ Стриж
Маршрут
Контакты
+7 (915) 000-60-60
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goraru.ru
Время работы
Круглосуточно
График
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Особенности
Гостиница
Дом отдыха
Клуб досуга
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Рейтинг
4
,
2
7 оценок
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5 отзывов
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Алена Косолапова
Знаток города 5 уровня
3 декабря
Невероятно душевное место, домик большой, по дому висят шкуры медведя, волка, шикарный камин, и отличная территория со своим загоном лошадей. Если хотите отдохнуть душой и телом, вам сюда.
Михаил
Знаток города 8 уровня
12 ноября
Отлично провели время, были несколько раз. Комфортные условия, рыбалка, джиппинг или снегоходы по сезону. Уникальная отделка и атмосфера дома.
М
Марина
Знаток города 10 уровня
26 ноября
Очень атмосферное место! Интерьер просто отпад! Идеально для большой компании. Занятие найдется для каждого.
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