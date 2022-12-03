Gora Country Club

Рейтинг 4,2
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Московская область, Раменский городской округ, СНТ Стриж

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Адрес

Московская область, Раменский городской округ, СНТ Стриж
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+7 (915) 000-60-60
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Особенности

Рейтинг 4,2
7 оценок
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5 отзывов

3 декабря
Невероятно душевное место, домик большой, по дому висят шкуры медведя, волка, шикарный камин, и отличная территория со своим загоном лошадей. Если хотите отдохнуть душой и телом, вам сюда.
12 ноября
Отлично провели время, были несколько раз. Комфортные условия, рыбалка, джиппинг или снегоходы по сезону. Уникальная отделка и атмосфера дома.
26 ноября
Очень атмосферное место! Интерьер просто отпад! Идеально для большой компании. Занятие найдется для каждого.