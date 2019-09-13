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Как производится ребалансировка инвестиционного портфеля?

Торговля на бирже
Игорь В.
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Евгений Миронов
Data science
465
Увлекаюсь физикой, астрономией и финансами.  · 10 мар  · forecast.nanoquant.ru
Часто ошибочно считают, что ребалансировка инвестиционного портфеля нужна для того, чтобы восстановить исходную структуру портфеля, начальные пропорции ценных бумаг в портфеле.
Это ошибочная практика, которая иногда может плохо закончится для инвестора.
Такую практику имеет смысл проводить, когда у вас в портфеле находятся ВСЕ возможные ценные бумаги, какие только есть в мире. В этом случае происходит усреднение каждой группы ценных бумаг и получается, что, например, акции, в среднем, более рискованные и более доходные на достаточно большом интервале по сравнению, например, с облигациями.
На если в портфеле инвестора находится небольшое количество ценных бумаг, то средние характеристики групп этих бумаг могут быть совсем не такими, как в теории для огромного количества ценных бумаг в портфеле.
Любого инвестора интересует, в конечном итоге, не красота пропорций его инвестиционного портфеля, а доходность и риск его портфеля.
Зачем инвестору восстанавливать начальные пропорции ценных бумаг, если это может привести к уменьшению доходности и увеличению риска портфеля?
Никто и никогда математически не доказывал, что сохранение пропорций ценных бумаг в портфеле сохраняют доходность и риск портфеля.
Поэтому при ребалансировке инвестиционного портфеля нужно ориентироваться на то, как изменилась доходность и риск портфеля.
Инвестор при ребалансировки может придерживаться разных стратегий:
  1. Стараться сохранить начальные доходность и риск инвестиционного портфеля.
  2. Стараться сохранить начальное соотношение доходности к риску.
  3. Стараться сохранить положение своего портфеля в нужной области облака портфелей на графике "Риск-Доходность".
Чтобы делать осмысленные ребалансировки своего портфеля, инвестор должен уметь вычислять доходность и риск своего портфеля. Когда в портфеле находится уже более 10 активов, то делать это в Экселе становится слишком утомительно.
На помощь приходят такие онлайновые калькуляторы, как Дивайдер активов московской биржи. Есть бесплатная демо-версия Дивайдера с немного ограниченным функционалом, но с неограниченным сроком использования: https://forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex-demo.htm
В Дивайдере вы можете отследить, как со временем на разных интервалах времени меняется доходность и риск вашего портфеля при сохранении пропорций вложения в разные активы или при сохранения количества разных активов в вашем портфеле.
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Школа безопасных инвестиций Fin-ra1,5K
Школа безопасных инвестиций FIN-RA. Помогаем построить свою стратегию создания семейного...  · 18 нояб 2019  · fin-ra.ru
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Дмитрий Толстяков
Составляя свой инвестиционный портфель, каждый инвестор придерживается определённой стратегии. Для того чтобы ваш портфель сохранял изначально заданный для него уровень риска, он требует регулярной ребалансировки. Ребалансировка — это восстановление исходной структуры инвестиционного портфеля через определённое время с целью поддержания его эффективной диверсификации... Читать далее
Обучаем, как безопасно начать инвестировать с нуля и создать капитал «навсегда»Перейти на fin-ra.ru
3,7 K
Виктор Рябов
11 января 2020
При продаже части подорожавших акций одного эмитента, приобретенных в период их снижения с целью усреднения, можно... Читать дальше
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Ильшат Байтурин
Финансы
193
Отвечаю на любые вопросы про биржи и финансовые рынки. Автор вебинаров про трейдинг и...  · 2 мар 2021  · bayturin.ru
С течением времени инвестиционный портфель, разработанный изначально под конкретные нужды инвестора, может изменить свою структуру. Например, такое часто происходит из-за изменения цен финансовых инструментов — если акции в портфеле подорожают, а облигации подешевеют, то их баланс изменится в сторону акций, что сделает портфель более высокорисковым, чем он был... Читать далее
995
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БКС Брокер 
885
Брокер №1 в рейтинге Московской Биржи 🏆  · 16 окт 2019  · broker.ru
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Марк Альшевский
Ребалансировка инвестиционного портфеля производится с определенной периодичностью, как правило это один раз в квартал, полугодие или год. Во время ребалансировки процентное соотношение различных активов в портфеле приводится в соответствие с инвестиционной стратегией. Например, при формировании портфеля планировалось поддерживать соотношение акций и облигаций 50/50... Читать далее
1,8 K
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