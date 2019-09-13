Как производится ребалансировка инвестиционного портфеля?

Часто ошибочно считают, что ребалансировка инвестиционного портфеля нужна для того, чтобы восстановить исходную структуру портфеля, начальные пропорции ценных бумаг в портфеле.

Это ошибочная практика, которая иногда может плохо закончится для инвестора.

Такую практику имеет смысл проводить, когда у вас в портфеле находятся ВСЕ возможные ценные бумаги, какие только есть в мире. В этом случае происходит усреднение каждой группы ценных бумаг и получается, что, например, акции, в среднем, более рискованные и более доходные на достаточно большом интервале по сравнению, например, с облигациями.

На если в портфеле инвестора находится небольшое количество ценных бумаг, то средние характеристики групп этих бумаг могут быть совсем не такими, как в теории для огромного количества ценных бумаг в портфеле.

Любого инвестора интересует, в конечном итоге, не красота пропорций его инвестиционного портфеля, а доходность и риск его портфеля.

Зачем инвестору восстанавливать начальные пропорции ценных бумаг, если это может привести к уменьшению доходности и увеличению риска портфеля?

Никто и никогда математически не доказывал, что сохранение пропорций ценных бумаг в портфеле сохраняют доходность и риск портфеля.

Поэтому при ребалансировке инвестиционного портфеля нужно ориентироваться на то, как изменилась доходность и риск портфеля.

Инвестор при ребалансировки может придерживаться разных стратегий:

Стараться сохранить начальные доходность и риск инвестиционного портфеля. Стараться сохранить начальное соотношение доходности к риску. Стараться сохранить положение своего портфеля в нужной области облака портфелей на графике "Риск-Доходность".

Чтобы делать осмысленные ребалансировки своего портфеля, инвестор должен уметь вычислять доходность и риск своего портфеля. Когда в портфеле находится уже более 10 активов, то делать это в Экселе становится слишком утомительно.

На помощь приходят такие онлайновые калькуляторы, как Дивайдер активов московской биржи. Есть бесплатная демо-версия Дивайдера с немного ограниченным функционалом, но с неограниченным сроком использования: https://forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex-demo.htm

В Дивайдере вы можете отследить, как со временем на разных интервалах времени меняется доходность и риск вашего портфеля при сохранении пропорций вложения в разные активы или при сохранения количества разных активов в вашем портфеле.