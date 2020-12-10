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Как создать инвестиционный портфель, что делать новичку?

Недавно начал работать в трейдинге, делая ставку на краткосрочную торговлю. Кроме того, решил прикупить акций. Хочется вложить деньги так, чтобы не потерять их, а в идеале еще и заработать. Как создать инвестиционный портфель и обезопасить свои активы? Поделитесь советами!

ИнвестицииВложение средствИнвестиционный портфель
Дмитрий Черноусов
  · 1,3 K
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Евгений Миронов
Data science
461
Увлекаюсь физикой, астрономией и финансами.  · 9 мар  · forecast.nanoquant.ru
Вам нужно разобраться в основах портфельной теории Марковица.
В этой теории рисками считаются волатильности доходностей активов. При этом, в инвестиционном портфеле могут быть достаточно рискованные активы, если у них слабая корреляция доходности с доходностями других активов.
В долгосрочный инвестиционный портфель, в котором только лонговые позиции, собирают такие активы, у которых доходности не коррелируют или антикоррелируют друг с другом. Ну, по возможности.
Часто бывает достаточно собрать там активы с положительной корреляцией, но слабо коррелирующие, когда коэффициент корреляции ближе к 0, а не к +1.
Если эта тема интересна, то можете использовать специальный калькулятор Дивайдер для формирования инвестиционного портфеля из активов московской биржи. В бесплатном доступе есть усеченная демо-версия: https://forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex-demo.htm
Для первого знакомства этого достаточно.
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304
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Денис Гришин
На самом деле очень просто, базовый принцип это диверсификация. Для составление инвестиционного портфеля Вам подойдут фонды (ETF, БПИФы), акции, облигации и класс - товары, который у нас сейчас на бирже представлен золотом и серебром. Для того чтобы понять как именно составить надо распределить доли на каждый инструмент. Для этого надо понять какова цель инвестирования,... Читать далее
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Первый
Александр Г.
10 дек 2020
Вначале нужно определиться, с какими инструментами (ценными бумагами) вы будете работать. Идеальный вариант – комплект акций и облигаций, где примерно 70-80% будут с минимальным уровнем риска, а остальные – более волатильные. Почему именно так? Волатильные активы – довольно рискованные, но на них и прибыль в разы выше. Малорисковые бумаги приносят небольшой, но... Читать далее
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Anna Mintel1
10 дек 2020
Инвестиционный портфель с нуля и при отсутствии опыта – немалый риск и сомнительная авантюра. Лучше сначала набраться знаний и опыта, как вариант – пройти курсы, изучить финансовые инструменты, стратегии и правила инвестирования. Из своего опыта могу порекомендовать платформу подготовки трейдеров Александра Герчика. Там очень насыщенный и результативный курс... Читать далее
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