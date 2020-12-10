Как создать инвестиционный портфель, что делать новичку?

Вам нужно разобраться в основах портфельной теории Марковица.
В этой теории рисками считаются волатильности доходностей активов. При этом, в инвестиционном портфеле могут быть достаточно рискованные активы, если у них слабая корреляция доходности с доходностями других активов.
В долгосрочный инвестиционный портфель, в котором только лонговые позиции, собирают такие активы, у которых доходности не коррелируют или антикоррелируют друг с другом. Ну, по возможности.
Часто бывает достаточно собрать там активы с положительной корреляцией, но слабо коррелирующие, когда коэффициент корреляции ближе к 0, а не к +1.
Для первого знакомства этого достаточно.