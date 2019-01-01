На первый день Финала «Гран-при» реализовано меньше половины билетов

По данным организаторов Финала «Гран-при», на первый день соревнований (5 декабря) реализовано лишь 4 тысячи билетов, при том, что вместимость арены «Палавела» составляет 8 тысяч зрителей.