Игнатов выиграл короткую программу у мужчин на чемпионате России, Самарин восьмой

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования в короткой программе у мужчин. После первого дня лидером неожиданно стал Марат Игнатов, который набрал 88,88 баллов.