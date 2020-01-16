Овьедо в дебютном матче Лунина проиграл Альмерии, пропустив два мяча

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который 16 января перешел на правах аренды в «Овьедо», уже на второй день после трансфера дебютировал за новый клуб.